Δεν μπορεί στα ντέρμπι: Η Σίτι έχει νικήσει μονάχα την Τσέλσι από το «Big 6» της Premier League (pic)

Η Μάντσεστερ Σίτι και ο Πεπ Γκουαρντιόλα είναι σε εξαιρετικά δεινή θέση και σε πολύ δύσκολη κατάσταση την εφετινή σεζόν. Βρίσκονται πολύ μακριά από το να υπερασπιστούν τον τίτλο της Premier League, αποκλείστηκαν από τη Ρεάλ Μαδρίτης στον έξτρα γύρο των playoffs του Champions League και γενικά δεν λένε να σηκώσουν κεφάλι με τίποτα.

Το λόγου το αληθές αποδεικνύεται και από τα αποτελέσματα της Σίτι με το Big 6 της Premier League, από το οποίο έχει κατορθώσει να νικήσει μονάχα την Τσέλσι, τόσο εντός, όσο και εκτός έδρας. Από εκεί και πέρα οι «πολίτες» στα υπόλοιπα 6 παιχνίδια μετρούν μόλις μία ισοπαλία απέναντι στην Άρσεναλ και 5 ήττες.

Με την Άρσεναλ ήρθαν ισόπαλοι με 2-2, ενώ έχουν ηττηθεί από την Τότεναμ με 4-0 εντός έδρας, από την Λίβερπουλ με 2-0 στο «Άνφιλντ», από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 2-1 στο «Έτιχαντ», έχουν διασυρθεί με 5-1 από τους «κανονιέρηδες» εκτός έδρας και τέλος γνώρισε και εχθές την ήττα με 2-0 από τη Λίβερπουλ.

Big six results for Manchester City in the PL this season:

✅ Chelsea 0-2 City

🤝 City 2-2 Arsenal

❌ City 0-4 Tottenham

❌ Liverpool 2-0 City

❌ City 1-2 Man United

✅ City 3-1 Chelsea

❌ Arsenal 5-1 City

❌ City 0-2 Liverpool

