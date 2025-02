Η… τρίτη αναμέτρηση Ρεάλ-Μάντσεστερ Σίτι (pic+vid)

Μια βραδιά που υπόσχεται γκολ και θέαμα όπως στο πρώτο ματς του μεγάλου ζευγαριού στο Μάντσεστερ όπου η «βασίλισσα» έφερε «τούμπα» το ματς και παρά τα δύο γκολ του Χάαλαντ έφυγε με το 3-2 υπέρ της που την έβαλε σε θέση οδηγού για το αποψινό ματς στο «Μπερναμπέου» (10μμ MEGA).

Και αν στο δεύτερο ραντεβού οι δύο μεγάλοι «μονομάχοι» θα λύσουν τις διαφορές του στα 90 λεπτά ή 120 ή στα πέναλτι για το ποιος θα βρεθεί στους «16» του Τσάμπιονς Λιγκ, φαίνεται πως η «μονομαχία» τους και σε… τρίτο επίπεδο θα κρατήσει αρκετά. Έως το καλοκαίρι ή κάπου εκεί κοντά καθώς τόσο η Ρεάλ όσο η Μάντσεστερ Σίτι έχουν «βάλει στο μάτι» το μεγάλο «όπλο» της Γερμανίας και της Λεβερκούζεν του Αλόνσο, Φλόριαν Βιρτς.

Ο 21χρονος μεσοεπιθετικός που αποτελεί εδώ και καιρό βασικό μέλος της Γερμανίας (29 συμμετοχές, 6 γκολ) και είναι το πιο «βαρύ χαρτί» του Τσάμπι Αλόνσο στην πορεία της Λεβερκούζεν, τόσο στην περσινή κατάκτηση του νταμπλ και την πορεία έως τον τελικό του Γιουρόπα Λιγκ όσο και στην φετινή παρουσία της ομάδας.

Ο Φλόριαν Βιρτς, ένα από wonderkid της εποχής μας είναι σύμφωνα με την Sun αλλά και δεκάδες Μέσα σε Αγγλία, Ισπανία και όχι μόνο βασικός μεταγραφικός στόχος της Ρεάλ και της Μάντσεστερ Σίτι για το καλοκαίρι. Και ο καθένας μπορεί να καταλάβει τον λόγο βλέποντας τον δαιμόνιο Βίρτς να… αλωνίζει στις αντίπαλες άμυνες. Με την τιμή εκκίνησης για πώληση του να έχει τεθεί στα 90 εκατ. Ευρώ από την Λεβερκούζεν. Και βλέπουμε…

🚨 Manchester City are set to go head-to-head with Real Madrid again this summer in a battle for £85m-rated Florian Wirtz.

(Source: @TheSunFootball)

| Portable | Victor Osimhen | Davido | Barca | Wizkid | The CIA | Osun | Chika Ike | Sophia | Only Fans | Barcelona | Pogba | pic.twitter.com/rv1XA9wCDt

— T.M (@tmofficially) February 18, 2025