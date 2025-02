Τραμπ: Δεν κλείνει η βάση στην Αλεξανδρούπολη

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε πως δεν θα κλείσει η αμερικανική βάση στην Αλεξανδρούπολη, κατά τη διάρκεια συνομιλιών με τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν.

Έλληνες δημοσιογράφοι ρώτησαν τον Αμερικανό πρόεδρο για το αν αληθεύουν δημοσιεύματα περί κλεισίματος της βάσης με τον Αμερικανό πρόεδρο να δείχνει αρχικά πως δεν ήταν ενήμερος για την ύπαρξή τους.

Ο Τραμπ έστρεψε το βλέμμα του προς τον Μάρκο Ρούμπιο για να ενημερωθεί, ωστόσο η απάντηση ήρθε δια στόματος του Πιτ Χέγκσεθ, του νέου Υπουργού Άμυνας, ο οποίος ενημέρωσε τον Τραμπ πως αυτή η ιστορία δεν ευσταθεί, με τον Τραμπ να δηλώνει αμέσως μετά ότι «δεν είναι μια αληθής ιστορία».

🚨Trump was initially unaware of the Greek media report about the closure of the U.S. military base in Alexandroupoli. After being informed by Defense Secretary Pete Hegseth, he responded, “It’s not a correct story.” pic.twitter.com/FBey9HsOEw

