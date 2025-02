Film Independent Spirit Awards: Θρίαμβος για Anora που πηγαίνει με φόρα στα Όσκαρ – Όλοι οι νικητές

Η Anora ανεβάζει τις πιθανότητες της στα επικείμενα Όσκαρ με ακόμη περισσότερες βραβεύσεις.

Τα Film Independent Spirit Awards επέστρεψαν με την 40ή απονομή βραβείων τους το Σάββατο, 22/2 με την τελετή να αναδεικνύει την Anora ως θριαμβευτή. Το φιλμ κέρδισε το βραβείο καλύτερης ταινίας, ενώ αναγνώρισε την ερμηνεία της πρωταγωνίστριας Μάικι Μάντισον αλλά και την ευφυία του σκηνοθέτη Σον Μπέικερ που έφερε στην οθόνη την αναπάντεχη ιστορία μιας σεξεργάτριας που πιστεύει στην αγάπη.

Το Baby Reindeer αποθεώθηκε στις τηλεοπτικές παραγωγές και το ήδη πολυβραβευμένο Shōgun κέρδισε το βραβείο New Scripted Series.

Άλλοι νικητές είναι ο Κίραν Κάλκιν που κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Β’ Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία A Real Pain που χάρισε επίσης στον Τζέσι Άιζενμπεργκ, συμπρωταγωνιστή του, σκηνοθέτη και σεναριογράφο, το βραβείο για το Καλύτερο Σενάριο.

Το Didi του Σον Γουάνγκ κέρδισε τα βραβεία Καλύτερης Πρώτης Ταινίας και Καλύτερου Πρώτου Σεναρίου και το επίκαιρο No Other Land βραβεύθηκε στην κατηγορία Καλύτερου Ντοκιμαντέρ.

Παράλληλα το αναπάντεχο hit, το animation Flow, κέρδισε στην κατηγορία Καλύτερης Ξένης Ταινίας.

Το Shogun αναδείχθηκε Καλύτερη Σειρά και οι Ρίτσαρντ Γκαντ και Νάβα Μάου, κέρδισαν τα βραβεία Καλύτερου Α’ Ρόλου και Β΄ Ρόλου αντίστοιχα σε Νέα Σειρά για το Baby Reindeer.

Το βραβείο Καλύτερου Συνολικού Καστ σε Νέα Σειρά απονεμήθηκε στους ηθοποιούς του How to Die Alone.

Οι νίκες της Anora στα Independent Spirit ακολουθούν τις πρόσφατες νίκες της για Καλύτερη Ταινία στα Βραβεία Critics Choice και τα Βραβεία του Σωματείου Παραγωγών, Καλύτερης Σκηνοθεσίας στα Βραβεία του Σωματείου Σκηνοθετών της Αμερικής 2025, ενώ η Μάντισον κέρδισε το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου στα BAFTA.

Μικροί αλλά σπουδαίοι

Η τελετή των βραβείων που τιμούν το ανεξάρτητο κομμάτι της βιομηχανίας του θεάματος, πραγματοποιήθηκε στη Σάντα Μόνικα και μεταδόθηκε ζωντανά στο κανάλι του Film Independent στο YouTube και στο X (πρώην Twitter).

Τα Indie Spirits είναι ένας ξεχωριστός θεσμός που αναδεικνύει την αριστεία σε μικρότερες κινηματογραφικές παραγωγές — για να προκριθούν στα βραβεία, ο μέγιστος προϋπολογισμός που μπορεί να έχει μια ταινία είναι 28 εκατομμύρια δολάρια (αν και δεν υπάρχει όριο προϋπολογισμού στην τηλεοπτική πλευρά – οι εκπομπές πρέπει απλώς να είναι νέες φέτος).

Όλοι οι νικητές

BEST FEATURE

Anora

BEST FIRST FEATURE

Dìdi

JOHN CASSAVETES AWARD

Girls Will Be Girls

BEST DIRECTOR

Sean Baker — Anora

BEST SCREENPLAY

Jesse Eisenberg — A Real Pain

BEST FIRST SCREENPLAY

Sean Wang — Dìdi

BEST LEAD PERFORMANCE IN A FILM

Mikey Madison — Anora

BEST SUPPORTING PERFORMANCE IN A FILM

Kieran Culkin — A Real Pain

BEST BREAKTHROUGH PERFORMANCE IN A FILM

Maisy Stella — My Old Ass

BEST CINEMATOGRAPHY

Jomo Fray — Nickel Boys

BEST EDITING

Hansjörg Weissbrich — September 5

ROBERT ALTMAN AWARD

His Three Daughters (WINNER)

BEST DOCUMENTARY

No Other Land

BEST INTERNATIONAL FILM

Flow

PRODUCERS AWARD

Sarah Winshall — I Saw the TV Glow

SOMEONE TO WATCH AWARD

Sarah Friedland — Familiar Touch

TRUER THAN FICTION AWARD

Rachel Elizabeth Seed — A Photographic Memory

BEST NEW NON-SCRIPTED OR DOCUMENTARY SERIES

Hollywood Black

BEST NEW SCRIPTED SERIES

Shōgun

BEST LEAD PERFORMANCE IN A NEW SCRIPTED SERIES

Richard Gadd — Baby Reindeer

BEST SUPPORTING PERFORMANCE IN A NEW SCRIPTED SERIES

Nava Mau — Baby Reindeer

BEST BREAKTHROUGH PERFORMANCE IN A NEW SCRIPTED SERIES

Jessica Gunning — Baby Reindeer

BEST ENSEMBLE CAST IN A NEW SCRIPTED SERIES

How to Die Alone