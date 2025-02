Σοκ στους Σπερς: Τέλος η σεζόν για τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα (pic)

Τις υπηρεσίες του Βίκτορ Γουεμπανιάμα θα στερηθούν οι Σαν Αντόνιο Σπερς για το υπόλοιπο της φετινής αγωνιστικής περιόδου, με τον Γάλλο να μένει εκτός.

Όπως μεταφέρει ο Σαμς Σαράνια, ο «Γουέμπι» έχει μια μορφή θρόμβου αίματος στον δεξιό ώμο που ανακαλύφθηκε με την επιστροφή του από το All Star Game και τα «σπιρούνια» θεώρησαν πως είναι καλύτερο να μην αγωνιστεί άλλο στη φετινή σεζόν.

Πάντως, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, οι Τεξανοί δεν ανησυχούν για την κατάσταση του Γουεμπανιάμα αφού θεωρούν ότι είναι μεμονωμένο περιστατικό. Ο 21χρονος σέντερ των Σπερς μέτρησε 24.3 πόντους, 11 ριμπάουντ και 3.7 ασίστ σε 46 παιχνίδια που πρόλαβε να αγωνιστεί φέτος στο NBA.

Victor Wembanyama has a form of a blood clot in the right shoulder. He is out for the season. The Spurs believe this is an isolated condition. https://t.co/AEP8Way0Zb

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 20, 2025