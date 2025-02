Το ένοπλο τμήμα της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ, οι Ταξιαρχίες Αλ-Κουντς, ανακοίνωσε ότι θα παραδώσει την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου τη σορό του Ισραηλινού ομήρου Όντεντ Λίφσιτζ που κρατούνταν στη Γάζα.

Ο Λίφσιτζ, 84 ετών, απήχθη στις 7 Οκτωβρίου του 2023 από το κιμπούτς Νιρ Οζ με τη σύζυγό του, Γιότσεβεντ, 85 ετών, που αργότερα απελευθερώθηκε από τον παλαιστινιακό θύλακα.

Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:

The armed wing of #Palestinian Islamic Jihad says that it will release the body of #Israeli hostage Oded Lifshitz on Thursday.https://t.co/rxkOvdk3qG

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) February 19, 2025