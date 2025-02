Δεκάδες νεκροί από την πτώση λεωφορείου σε γκρεμό

Τουλάχιστον 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 15 τραυματίστηκαν όταν λεωφορείο έπεσε σε γκρεμό στην περιφέρεια Ποτοσί της νοτιοδυτικής Βολιβίας (φωτογραφία, επάνω, από EFE/ Policía Boliviana).

Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες Δευτέρα κοντά στην κοινότητα Γιοκάγια. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, ο οδηγός φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος λόγω της ταχύτητας που είχε αναπτύξει, με αποτέλεσμα το λεωφορείο να βγει από τον δρόμο και να κατρακυλήσει σε βουνοπλαγιά για περίπου 800 μέτρα.

🚨🇧🇴HORRIFIC BUS CRASH IN BOLIVIA KILLS 31, PLUNGES 800 METERS

A bus in Bolivia crashed off a cliff, falling nearly 800 meters, killing at least 31 people and leaving several others in critical condition.

Police suspect speeding and loss of control on the dangerous mountainous… pic.twitter.com/AY9i0EGXVa

