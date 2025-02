O Mουσιάλα ανανέωσε μέχρι το 2030 με την Μπάγερν (pics)

Ο Τζαμάλ Μουσιάλα θα συνεχίσει να μαγεύει τον κόσμο, με τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου, μέχρι τον Ιούνιο του 2030. Ο σύλλογος της Βαυαρίας ανανέωσε τη συνεργασία του με τον 21χρονο και εξασφάλισε για ακόμη πέντε χρόνια το μέλλον της.

Ο νεαρός Γερμανοάγγλος, θα αμοίβεται ετησίως, έναν μισθό που θα φτάνει τα 25 εκατομμύρια. Η ρήτρα του ανέρχεται στα 175 εκατομμύρια ευρώ, ενώ δεν διευκρινίζεται αν θα ισχύει για όλη τη διάρκεια της συμφωνίας.

After long negotiations, Musiala signs his new contract at the club following Neuer and Alphonso Davies.

Ο Μουσιάλα δήλωσε ότι είναι πολύ χαρούμενος με το νέο του συμβόλαιο, ενώ ανέφερε ότι η Μπάγερν είναι από τις μεγαλύτερες ομάδες του κόσμου.

«Είμαι πολύ χαρούμενος με το νέο συμβόλαιο. Η Μπάγερν είναι από τις μεγαλύτερες ομάδες στον κόσμο.

Σε αυτόν τον σύλλογο έκανα τα πρώτα μου βήματα. Πιστεύω, ότι μπορούμε να καταφέρουμε πολύ μεγάλα πράγματα τα επόμενα χρόνια. Ο σύλλογος και η πόλη, με κάνουν να νιώθω σαν το σπίτι μου».

🔴🪄 Jamal Musiala: “I’m really happy with this new contract. Bayern is one of the biggest clubs in the world”.

“I took my first steps here and firmly believe we can achieve something big with this club in the coming years. I feel at home both in Munich and at the club”. pic.twitter.com/Q80OEtkhLV

