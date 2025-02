Game of Thrones: Πιο ματωμένο, πιο οργισμένο και με δύο ακόμη spin-off, o Δράκος βρυχάται

Το Game of Thrones και το σύμπαν φαντασίας και ιπποτισμού του Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν κάθε άλλο παρά έχει τελειώσει.

Όπως ανακοίνωσε σε συνέντευξη της με αφορμή το νέο κύκλο του The White Lotus στο Deadline, η επικεφαλής δραματικών σειρών και ταινιών του HBO, Φραντσέσκα Όρσι, το δίκτυο θα εμπλουτίσει ακόμη περισσότερο την πλατφόρμα του με τις ιστορίες της εμβληματικής τηλεοπτικής εποποιίας.

Εκτός από το επερχόμενο A Knight of the Seven Kingdoms αλλά και την ταινία του GoT, το ΗΒΟ ετοιμάζει μια νέα spin off σειρά που θα αφορά τον Οίκο Targaryen.

Όλα αυτά ενώ η τρίτη σεζόν του House of the Dragon έχει ήδη ξεκινήσει τα γυρίσματα, επιστρέφοντας στις οθόνες πιο αιματηρή από ποτέ, είπε η Όρσι.

Ο τρίτος κύκλος θα ξεκινήσει ιδιαίτερα εντυπωσιακά τo 2026 «με την πιο συναρπαστική μάχη που έχετε δει ποτέ» είπε το στέλεχος του ΗΒΟ.

Αν και η δεύτερη σεζόν του House of the Dragon περιορίστηκε από τα 10 στα 8 επεισόδια λόγω και της απεργίας των σεναριογράφων στο Χόλιγουντ, η τρίτη σεζόν θα ενσωματώσει στην πλοκή της όλα όσα έλειπαν.

Ανάμεσα τους και η πολυαναμενόμενη μάχη του Gullet μεταξύ των Μαύρων και των Πρασίνων που έχει μεταφερθεί στην τρίτη σεζόν.

«Ξέρεις τι, άξιζε την αναμονή», είπε η Όρσι για τη σύγκρουση που οι fans περιμένουν εδώ και καιρό.

«Μόλις ήμουν στα γυρίσματα και είδα όλα όσα συμβαίνουν. Είμαι πραγματικά χαρούμενη που περιμέναμε γιατί τώρα το House of the Dragon θα είναι καλύτερο από ποτέ, δεν νομίζω ότι είχαμε τότε τη δυνατότητα να προσφέρουμε στο κοινό, όσα καταφέραμε τώρα», εξήγησε.

Παράλληλα, ο συγγραφέας του Game of Thrones και συν-δημιουργός του House of the Dragon, Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν που δεν έμεινε ικανοποιημένος από το δεύτερο κύκλο του prequel, έχει αποθεώσει στο ιστολόγιο του το επερχόμενο prequel του GoT, A Knight of the Seven Kingdoms.

Το επερχόμενο spin off θα ολοκληρωθεί σε τρεις σεζόν και όπως αναφέρει η Όρσι, ο δεύτερος και τρίτος κύκλος είναι πιθανό να γυριστούν back to back.

Dracarys ξανά και ξανά

Ωστόσο, το σύμπαν του Δράκου και των θρόνων δεν τελειώνει εδώ.

Πέρα από την ταινία που ετοιμάζεται να φέρει το Γουέστερος στη μεγάλη οθόνη, το ΗΒΟ ανακοίνωσε ότι ετοιμάζει ακόμη περισσότερα spin off για να κρατήσεις τους fan του σύμπαντος πάντα στην πλατφόρμα του.

«Έχουμε και άλλα spinoffs πάνω στα οποία εργαζόμαστε αυτή τη στιγμή» είπε η Όρσι.

«Ένα από αυτά, και πραγματικά πολλά υποσχόμενο αφορά τον Οίκο των Targaryen. Υπάρχουν πολλά άλλα spinoffs, δεν μπορούμε πραγματικά να εγγυηθούμε τι πρόκειται να προχωρήσει, αλλά έχουμε πολύ μεγάλο μπάτζετ για όποια εγκριθούν» πρόσθεσε.

Που τοποθετείται το A Knight of the Seven Kingdoms

Το δεύτερο spin off του GOT που έρχεται στις οθόνες μετά το House Of The Dragon, κάνει πρεμιέρα το καλοκαίρι του 2025.

Η σειρά τοποθετείται χρονικά 100 χρόνια πριν από το Game of Thrones και 100 χρόνια μετά το House of the Dragon και επικεντρώνεται στον Ser Duncan the Tall που τον υποδύεται ο Peter Claffey, έναν ιππότη που έχει στο πλευρό του τον Aegon V Targaryen, έναν μικρό τύπο που τον υποδύεται εδώ ο Dexter Sol Ansell.

H σειρά τριών κύκλων φέρνει στην οθόνη τις ιστορίες των βιβλίων The Hedge Knight (1998), The Sworn Sword (2003) και The Mystery Knight (2010) -τα βιβλία επανακυκλοφόρησαν το 2015 ως τριλογία βιβλίων με τίτλο A Knight of the Seven Kingdoms.

Η επίσημη περιγραφή της σειράς αυτής αναφέρει:

Έναν αιώνα πριν από τα γεγονότα του Game of Thrones, δύο απίθανοι ήρωες περιπλανιόντουσαν στο Γουέστερος… Ένας νεαρός, αφελής αλλά θαρραλέος ιππότης, ο Σερ Duncan ο Ψηλός, και ο μικροκαμωμένος ακόλουθος του, ο Egg. Σε μια εποχή που η γενιά των Targaryen κατέχει ακόμα τον Σιδερένιο Θρόνο και η μνήμη του τελευταίου δράκου δεν έχει ακόμα χαθεί από τη μνήμη των ζωντανών, σπουδαία πεπρωμένα, ισχυροί εχθροί και επικίνδυνα κατορθώματα περιμένουν αυτούς τους ασυνήθιστους και ασύγκριτους φίλους.

«Έχω δει και τα έξι επεισόδια τώρα και μου άρεσαν», έγραψε ο Μάρτιν στο blog του τον περασμένο μήνα. «Ο Dunk και ο Egg ήταν πάντα οι αγαπημένοι μου και οι ηθοποιοί που βρήκαμε να τους υποδύονται είναι απίστευτοι».