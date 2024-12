Game of Thrones: Ούτε καν ο Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν δεν είναι σίγουρος αν ολοκληρωθεί ποτέ

To Game of Thrones ίσως δεν ολοκληρωθεί ποτέ. Ο Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν είναι ενθουσιασμένος με την επερχόμενη σειρά του HBO, Hedge Knight, μετά από τις συγκρούσεις του με τους showrunners του House of the Dragon αλλά παραδέχεται ότι τα πράγματα δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξα για την κυκλοφορία του επόμενου βιβλίου του, το πολυαναμενόμενο και εξαιρετικά αργοπορημένο στην παράδοση του The Winds of Winter.

Μιλώντας σε νέα συνέντευξη στο The Hollywood Reporter ο Μάρτιν παραδέχτηκε ότι φταίει για την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του project, αλλά δεν έχει να προσθέσει και πολλά πέρα από αυτό.

«Δυστυχώς, έχω καθυστερήσει 13 χρόνια», είπε. «Κάθε φορά που το λέω αυτό, λέω, ‘Πώς θα μπορούσα να καθυστερήσω 13 χρόνια;’ Δεν ξέρω, συμβαίνει κάθε μέρα» είπε.

«Αλλά αυτό εξακολουθεί να είναι προτεραιότητα. Πολλοί άνθρωποι γράφουν ήδη οιωνούς για μένα. [Λένε] ‘Α, δεν θα τελειώσει ποτέ’. Ίσως έχουν δίκιο. Δεν ξέρω. Είμαι ζωντανός τώρα! Φαίνομαι αρκετά ζωτικής σημασίας!» πρόσθεσε.

Ο δημιουργός του Game of Thrones είναι 76 ετών και υπάρχουν πολλές φήμες για την υγεία του.

Εάν, θεός φυλάξοι, πεθάνει, υπάρχει κάποιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης για οποιονδήποτε άλλον να ολοκληρώσει αυτή τη σειρά με ίσως το γενικό περίγραμμα και το όραμά του;

«Αν πεθάνει, μετά τι;»

Ακόμη και αν το The Winds of Winter κυκλοφορήσει αύριο (που δεν θα γίνει) αν υπολογιστούν επιπλέον 13 χρόνια για το τελευταίο και καταληκτικό βιβλίο της σειράς, το A Dream of Spring, θα τον έβρισκαν να είναι 89 ετών, σημειώνει στο Forbes ο Paul Tassi.

«Η ιδέα ότι θα τελειώσει το Winds of Winter, πόσω μάλλον την σειρά του GoT, μοιάζει όλο και περισσότερο σαν όνειρο. Υπάρχουν πολλά ανοιχτά ερωτήματα για το που βρίσκεται αυτή τη στιγμή το μέλλον της σειράς.

Πόσο ακριβώς έχει προχωρήσει στην συγγραφή ο Μάρτιν; Πόσα κεφάλαια του μένουν; Δεν μοιάζει καν να δίνει υποδείξεις πλέον σε αυτό το σημείο.

Εάν το βιβλίο κυκλοφορήσει, πόσο θα αποκλίνει από τις επόμενες σεζόν του Game of Thrones;

Εάν, θεός φυλάξοι, πεθάνει, υπάρχει κάποιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης για οποιονδήποτε άλλον να ολοκληρώσει αυτή τη σειρά με ίσως το γενικό περίγραμμα και το όραμά του; Ή μήπως η σειρά θα είναι απλώς τα πέντε βιβλία που έχουμε, και μόνο οι σεναριογράφοι των σειρών θα ολοκληρώσoυν αυτήν την ιστορία; (Κάτι που θα εξόργιζε όλους τους φανατικούς θαυμαστές του). Ο Μάρτιν έχει πει προηγουμένως ότι όχι, κανείς άλλος δεν θα το έκανε, αλλά όπως πάνε τα πράγματα, μπορεί να καταλήξει να αλλάξει γνώμη.

Απλώς δεν έχουμε κάποια απάντηση στα χέρια μας και είναι εύκολο να απογοητευόμαστε με τον Μάρτιν που δεν τα κατάφερε. Και όμως ο άνθρωπος μπορεί να κάνει ό,τι θέλει στον δικό του χρόνο και τη δική του σειρά, και ουσιαστικά δεν χρωστάει τίποτα σε κανέναν» συνεχίζει στο άρθρο του ο Tassi.

«Όταν είμαι 76 χρονών, φαντάζομαι ότι όχι, μπορεί να μην θέλω να αντιμετωπίσω τη συνεχή πίεση για την έκδοση ενός βιβλίου, αλλά το θέμα είναι ότι έπρεπε να το είχε βγάλει χρόνια πριν. Τα πρώτα πέντε βιβλία κυκλοφόρησαν το 1996, το 1998, το 2000, το 2005 και το 2011. Τώρα, το 2024, είναι δύσκολο να μην νιώθεις απογοήτευση» καταλήγει.

Το πιο πρόσφατο βιβλίο της σειράς του Game of Thrones, το A Dance With Dragons κυκλοφόρησε το 2011, την ίδια χρονιά που έκανε πρεμιέρα η ομώνυμη σειρά στο HBO.

Τον Νοέμβριο του 2023, ο Μάρτιν είχε δηλώσει ότι έχει γράψει 1.100 σελίδες για το The Winds of Winter, ενώ πιο παλιά είχε πει ότι θα είναι περίπου 1.500 σελίδες.