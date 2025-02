Η υπόθεση του Κροάτη προπονητή, Στέφανο Βουκόφ, συγκλονίζει τις τελευταίες ώρες το παγκόσμιο τένις, με τον 37χρονο να βρίσκεται στο «μάτι του κυκλώνα» και την WTA (σ.σ διοργανώτρια αρχή του γυναικείου τένις) να τον αποβάλει από το τουρ για ένα χρόνο. Ο Στέφανο Βουκόφ ήταν προπονητής της Έλενα Ριμπάκινα, που είναι σταθερά τα τελευταία χρόνια μέσα στην κορυφαία 10άδα της παγκόσμιας κατάταξης της WTA, για μια πενταετία: Από το 2019 έως το 2024. Μια συνεργασία που έμοιαζε επιτυχημένη, με την τενίστρια από το Καζακστάν να εκτοξεύεται αγωνιστικά και να φτάνει σε διακρίσεις και στην κατάκτηση τροπαίων, με κορυφαίο αυτό του Γουίμπλεντον το 2022, αλλά και μέχρι το Νο.3 της WTA.

Rybakina defends former coach Vukov after provisional WTA ban https://t.co/X9qJh59SUx pic.twitter.com/1ovXwZyaOs

Όμως, όπως προκύπτει τις τελευταίες ώρες με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, η συνεργασία της Ριμπάκινα με τον Βουκόφ μόνο υγιής δεν ήταν, με τον Κροάτη προπονητή να κατηγορείται για ψυχική κακοποίηση της 25χρονης τενίστριας και να αποβάλλεται από κάθε αγωνιστική δραστηριότητα του τένις για έναν χρόνο: Μέχρι τον Ιανουάριο του 2026.

Πριν από λίγους μήνες υπήρξαν καταγγελίες για τον τρόπο που συμπεριφερόταν ο Βουκόφ στην Ριμπάκινα, αλλά και για τις μεθόδους προπόνησης που χρησιμοποιούσε ο Κροάτης. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, μετά την ανάδειξη της υπόθεσης από την WTA, ο 37χρονος προπονητής κακοποιούσε ψυχικά την 25χρονη τενίστρια και την πίεζε σωματικά να ξεπεράσει τα όριά της, γεγονός που έκανε την Έλενα Ριμπάκινα να αρρωστήσει.

Όπως αναφέρει η CEO της διοργανώτριας του γυναικείου τένις (WTA), Πόρτια Άρτσερ, στην τρισέλιδη αναφορά που έχει συνταχθεί για τον Στέφανο Βουκόφ, ο Κροάτης μεταξύ άλλων αποκαλούσε την Ριμπάκινα ως «ηλίθια», ενώ τόνιζε επανειλημμένα ότι χωρίς τον ίδιο θα ήταν στη Ρωσία (σ.σ έχει ρώσικες ρίζες) και «θα μάζευε πατάτες». Αυτά είναι μερικά από όσα έχουν καταγράψει οι υπεύθυνοι της έρευνας για τον 37χρονο προπονητή.

Η WTA, πάντως, επίσημα απέφυγε τις λεπτομέρειες στην ανακοίνωση που εξέδωσε για τον Στέφανο Βουκόφ και ανέφερε απλά ότι ο Κροάτης παραβίασε τον Κώδικα Δεοντολογίας. «Η WTA επιβεβαιώνει ότι η ανεξάρτητη έρευνα για πιθανή παραβίαση του Κώδικα Δεοντολογίας της WTA από τον Στέφανο Βούκοφ ολοκληρώθηκε. Μετά από αυτή τη διαδικασία, η αναστολή παραμένει σε ισχύ. Για την προστασία της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας της έρευνας και των πορισμάτων της, η WTA δεν θα παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες. Παραμένουμε δεσμευμένοι να διασφαλίσουμε ότι όλα τα θέματα αντιμετωπίζονται με δίκαιο και αντικειμενικό τρόπο σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας της WTA», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της διοργανώτριας αρχής.

Τον περασμένο Αύγουστο, λίγες ημέρες πριν την έναρξη του US Open, η Ελενα Ριμπάκινα με ανάρτησή της στα social media γνωστοποίησε το διαζύγιο με τον Στέφανο Βουκόφ. «Μετά από πέντε χρόνια ο Στέφανο και εγώ δεν δουλεύουμε πλέον μαζί. Τον ευχαριστώ για την on court δουλειά του και του εύχομαι τα καλύτερα για το μέλλον», είχε αναφέρει στον προσωπικό της λογαριασμό η τενίστρια από το Καζακστάν.

Σύμφωνα με το σχετικό πόρισμα της WTA, όμως, ο Κροάτης δεν σεβάστηκε την απόφαση της Ριμπάκινα. Ταξίδεψε κανονικά στη Νέα Υόρκη και παρακολούθησε από κοντά τους αγώνες της Έλενα στο αμερικάνικο Grand Slam. Όπως αναφέρεται στη σχετική έκθεση, ο Στέφανο Βουκόφ παρενοχλούσε την 25χρονη και της έστελνε συνεχώς μηνύματα.

Λίγο διάστημα μετά την ολοκλήρωση του περσινού US Open ξεκίνησε και η σχετική έρευνα για τη συμπεριφορά του 37χρονου προπονητή, με την WTA παράλληλα να απαγορεύει στον Βουκόφ να έρχεται σε επαφή με την Ελενα Ριμπάκινα. Μια απόφαση την οποία παραβίασε ο Κροάτης, σύμφωνα με όσα ανέφερε η CEO της WTA, Πόρτια Άρτσερ.

The WTA confirms that the independent investigation on Stefano Vukov’s potential breach of the WTA code of conduct has concluded.

His suspension will remain in place. https://t.co/kkpvSMR3NL pic.twitter.com/BPgBpg35JX

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) February 11, 2025