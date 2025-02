«Οι Μάβερικς προσπάθησαν να ανταλλάξουν τον Ντόντσιτς με τον Αντετοκούνμπο» (pic)

H ανταλλαγή του Λούκα Ντόντσιτς σόκαρε τον μπασκετικό πλανήτη, με τον Σλοβένο να καταλήγει στους Λος Άντζελες Λέικερς από τους Ντάλας Μάβερικς, πραγματοποιώντας το ντεμπούτο του με την ομάδα της Καλιφόρνια.

Μπορεί ο 25χρονος γκαρντ να κατέληξε συμπαίκτης του ΛεΜπρόν Τζέιμς, όμως σύμφωνα με δημοσίευμα στις ΗΠΑ, δεν ήταν η πρώτη επιλογή των Τεξανών για να τον παραχωρήσουν και να πάρουν τον Άντονι Ντέιβις.

REPORT: The Dallas Mavericks attempted to trade Luka Doncic to the Milwaukee Bucks for Giannis Antetokounmpo & to Minnesota for Anthony Edwards before trading him to the Los Angeles Lakers 👀

“The Mavs reached out to the Bucks. But the Bucks made it clear to Mavs they wouldn’t… pic.twitter.com/nAj3sfdBzR

