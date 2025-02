Ακόμα δεν πήγε στο Ντάλας και τραυματίστηκε ο Άντονι Ντέιβις (pic)

Ιδιαίτερα άτυχος στάθηκε ο Άντονι Ντέιβις στο ντεμπούτο του με τους Ντάλας Μάβερικς απέναντι στους Χιούστον Ρόκετς αφού τραυματίστηκε.

Ο Αμερικανός φόργουορντ/σέντερ είχε εξαιρετική παρουσία στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης, όμως στο δεύτερο, στην προσπάθειά του να παίξει μια άμυνα, υπέστη έναν μυϊκό τραυματισμό.

Dallas Mavericks star Anthony Davis is expected to miss multiple weeks with a left adductor strain, sources tell ESPN. His absence could stretch to a month. pic.twitter.com/WnZUuqZKrw

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 10, 2025