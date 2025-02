Στην Μπάγερν έως το 2026 ο Μάνουερ Νόιερ (pic)

Ο Μάνουελ Νόιερ υπήρξε για πολυετές διάστημα, ο καλύτερος τερματοφύλακας του πλανήτη. Και η Μπάγερν ο κορυφαίος γερμανικός σύλλογος και ουσιαστικά η «βαρύτερη» φανέλα στην Ευρώπη μετά τη Ρεάλ, το «σπίτι» του 38 χρονου γκολκίπερ.

Μπάγερν και Νόιερ θα εξακολουθούν να πορεύονται αντάμα για ακόμη μια χρονιά. Το συμβόλαιο του Γερμανού τερματοφύλακα έληγε το καλοκαίρι και επεκτάθηκε έως το 2026. Απόλυτα ευχαριστημένος ο Μάνουελ, εξέφρασε πίστη για την ομάδα.

«Μου αρέσει πολύ το ποδόσφαιρο και θέλω να συνεχίσω να είμαι παίκτης της Μπάγερν. Είμαι ακόμα πεινασμένος και ανυπομονώ για έναν ακόμα χρόνο σε αυτόν τον ξεχωριστό σύλλογο», ήταν η πρώτη δήλωση του Νόιερ μετά τις υπογραφές.

Ο αθλητικός διευθυντής της πρωτοπόρου στο γερμανικό πρωτάθλημα Mαξιμίλιαν Εμπερλ, ανέφερε πως «ο Mανουελ Νόιερ είναι ο καλύτερος τερματοφύλακας της γενιάς του και ήδη ένα σύμβολο της Mπάγερν. Όταν οι άνθρωποι μιλούν παγκοσμίως για τον τερματοφύλακα της εποχής μας, μιλούν για τον Manuel Neuer » δήλωσε ο διοικητικός παράγοντας της ομάδας.

𝐈𝐂𝐎𝐍𝐈𝐂 😮‍💨

✍ @Manuel_Neuer has extended his contract with #FCBayern by a further year to 𝟐𝟎𝟐𝟔.

🔗 https://t.co/rvB783I79W#MiaSanMia pic.twitter.com/uuSYIraVnL

— FC Bayern (@FCBayernEN) February 3, 2025