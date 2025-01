Μπάγερν Μονάχου: Έτοιμη να ανανεώσει για ακόμη έναν χρόνο το συμβόλαιο του Μάνουελ Νόιερ

Στις 18 Σεπτεμβρίου του 2017, ο Μάνουελ Νόιερ τραυματίστηκε στο μετατάρσιο του αριστερού του ποδιού σε προπόνηση της Μπάγερν Μονάχου. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και έμεινε συνολικά, εκτός δράσης, για 238 ημέρες, μέχρι δηλαδή, τις 14 Μαΐου του 2018.

Επέστρεψε στη δράση, μέχρι τον Δεκέμβριο του 2022. Τότε, κατά τη διάρκεια της χειμερινής διακοπής της Bundesliga, υπέστη κάταγμα κνήμης και περόνης κάνοντας σκι.

Με αυτούς τους δύο τραυματισμούς, ο Γερμανός έχασε 97 ματς των Βαυαρών, αλλά και της Εθνικής ομάδας της Γερμανίας. Έμεινε έξω για περίπου 556 ημέρες. Το βασικότερο όλων, ωστόσο, είναι ότι έχασε μια για πάντα την αξιοπιστία του κάτω από τα δοκάρια.

