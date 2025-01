Τα τραχιά βουνά Άναμαϊτ, τα οποία εκτείνονται στο Λάος, το Βιετνάμ και τη βορειοανατολική Καμπότζη, φημίζονται για την πλούσια βιοποικιλότητά τους και την άγρια ζωή. Στα νοτιοδυτικά της οροσειράς βρίσκεται το Βίρατσεϊ, το μεγαλύτερο εθνικό πάρκο της Καμπότζης.

Η απομακρυσμένη περιοχή είναι τεράστια, καλύπτοντας περισσότερα από 3.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, αλλά παρά το γεγονός ότι είναι προστατευόμενη περιοχή, είναι σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητη και υποβαθμισμένη. Η πρώτη ολοκληρωμένη έρευνα βιοποικιλότητας του πάρκου δημοσιεύθηκε την Τρίτη, αποκαλύπτοντας τα σπάνια και απειλούμενα είδη που ζουν εκεί, όπως ο παγκολίνος της Σούντα, η νεφελώδης λεοπάρδαλη και η αρκούδα του ήλιου.

Με επικεφαλής την οργάνωση προστασίας Fauna & Flora, η οποία περιγράφει τους Ανναμίτες ως τον «Αμαζόνιο της Ασίας», η έρευνα κατέγραψε επίσης εννέα είδη που δεν έχουν καταγραφεί ποτέ στο παρελθόν στην Καμπότζη, όπως το απειλούμενο με εξαφάνιση μεγάλο κουνάβι, η γυάλινη σαύρα του Σοκόλοφ και ο βιετναμέζικος γκέκο με τα φύλλα.

This year, we set up a total of 66 cameras throughout Cambodia’s Virachey National Park. The aim of this camera-trap survey was to help us better understand the species distribution throughout this area.

What did our camera traps discover? ⬇ pic.twitter.com/5Ki7QKsHHF

— Fauna & Flora (@FaunaFloraInt) September 26, 2023