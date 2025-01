Επίθεση με μαχαίρι στο Τελ Αβίβ – Το βίντεο με τις φονικές κινήσεις του δράστη προς το πλήθος

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο που δείχνει τον δράστη τη στιγμή που επιχειρεί φονική επίθεση με μαχαίρι στο Τελ Αβιβ, το απόγευμα του Σαββάτου 18 Ιανουαρίου.

Υπενθυμίζεται ο δράστης, παλαιστινιακής καταγωγής σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, είχε επιτεθεί ξαφνικά σε Ισραηλινούς θαμώνες ενός εστιατορίου στο παραλιακό μέρος του Τελ Αβίβ.

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν την αιφνιδιαστική επίθεση του 19χρονου Σαλάχ Γιαχίε, ηλικίας 19 ετών, σε μια παρέα θαμώνων χτυπώντας αδιάκριτα με το μαχαίρι όποιον έβρισκε μπροστά του.

Στη συνέχεια, ο Γιαχίε, το έβαλε στα πόδια, αλλά σύμφωνα με τα ισραηλινά ΜΜΕ, έπεσε νεκρός από πυρά ενός περαστικά που έφερε άδεια οπλοφορίας.

Surveillance camera footage shows the stabbing attack in Tel Aviv this afternoon.

A man in his 30s was seriously wounded and the Palestinian terrorist was shot dead. https://t.co/vfgpZLt0le pic.twitter.com/E5o2RNskYM

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) January 18, 2025