Τα αποτελέσματα της έρευνας του NBC που βασίστηκε σε εξέταση χιλιάδων εγγράφων από αστυνομικά τμήματα, εισαγγελείς και δικαστήρια σε πόλεις των ΗΠΑ από το Λος Άντζελες έως τη Βοστώνη – υπογραμμίζουν αυτό που πολλοί ειδικοί λένε εδώ και καιρό:

Το σύστημα αποτυγχάνει συστηματικά να αποδώσει δικαιοσύνη.

Το NBC News και 10 τοπικοί σταθμοί του NBC ξόδεψαν περισσότερο από ένα χρόνο για να εντοπίσουν τα αδικήματα από το έγκλημα μέχρι την καταδίκη και διαπίστωσαν ότι βίαια σεξουαλικά εγκλήματα έχουν χαμηλότερο ποσοστό συλλήψεων από τα περισσότερα βίαια εγκλήματα.

Μάλιστα, στο Σικάγο, τα μαύρα θύματα σεξουαλικών εγκλημάτων έχουν τις λιγότερες πιθανότητες να βρουν δικαιοσύνη.

Οι κατηγορούμενοι για βίαια σεξουαλικά εγκλήματα ήταν συχνά σε θέση να εξασφαλίσουν «συμφωνίες ομολογίας» που θα τους κρατούσαν μακριά από τον κατάλογο των σεξουαλικών παραβατών.

Αυτό συμβαίνει ακόμη και στην Καλιφόρνια, η οποία συνήθως απαγορεύει την πρακτική αυτή.

Η δυσκολία συλλογής δεδομένων στις ΗΠΑ

«Το σύστημά μας, από τη σύλληψη για την καταδίκη μέχρι τα εγκλήματα, δεν είναι διαφανές. Δεν υπάρχει μια συνολική πηγή δεδομένων όπως υπάρχει σε άλλες χώρες», δήλωσε ο καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Κάνσας, Corey Yung, ο οποίος έχει εξειδικευτεί στην έρευνα αυτή την τελευταία δεκαετία.

«Αυτό καθιστά απίστευτα δύσκολο, στο ποινικό δίκαιο, να γνωρίζουμε τι συμβαίνει, από τα καταγγελλόμενα εγκλήματα μέχρι τις καταδίκες».

Οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου χρησιμοποιούν διαφορετικές μετρήσεις για την παρακολούθηση των εγκληματικών αποφάσεων.

Το FBI, για παράδειγμα, χρησιμοποιεί ένα «ποσοστό εκκαθάρισης», το οποίο μετρά τις υποθέσεις που επιλύονται με καταδίκη ή κλείνουν λόγω άλλων παραγόντων.

Οι εισαγγελείς παρακολουθούν τον αριθμό των ατόμων που τους παρουσιάζονται με αρκετά αποδεικτικά στοιχεία για να συγκροτήσουν μια υπόθεση.

Τα αστυνομικά τμήματα μετρούν το ποσοστό των ατόμων που συλλαμβάνονται για ένα συγκεκριμένο έγκλημα.

Υπο-αναφορά

Οι ειδικοί λένε ότι ο αριθμός των σεξουαλικών εγκλημάτων που αναφέρονται στους αξιωματούχους είναι υποεκτίμηση των εγκλημάτων που συμβαίνουν.

«Ένα κλάσμα των υποθέσεων που καταγγέλλονται στην αστυνομία, ένα ελάχιστο κλάσμα, καταλήγει σε οποιαδήποτε ποινή για τον κατηγορούμενο», δήλωσε στο NBC 5 Chicago η καθηγήτρια Νομικής του Πανεπιστημίου Northwestern Deborah Tuerkheimer, πρώην βοηθός εισαγγελέα στο Μανχάταν.

Στο βιβλίο της «Credible: Why We Doubt Accusers and Protect Abusers», η Tuerkheimer δήλωσε ότι οι υποθέσεις μπορεί να απορριφθούν λόγω πολλών παραγόντων, όπως η αποτυχία να ληφθεί σοβαρά υπόψη μια υπόθεση ή οι περιορισμένοι πόροι.

«Να θυμάστε επίσης ότι οι περισσότερες υποθέσεις σεξουαλικής επίθεσης δεν καταγγέλλονται καθόλου», δήλωσε η Tuerkheimer.

«Ένας λόγος γι’ αυτό είναι αυτό που ονομάζω έκπτωση αξιοπιστίας – η πιθανότητα ότι κάποιος δεν θα γίνει πιστευτός, ή θα κατηγορηθεί, ή απλώς θα αγνοηθεί ».

Η Tuerkheimer δήλωσε ότι είναι δύσκολο να έχουμε μια ακριβή στατιστική εικόνα των λύσεων των υποθέσεων σε εθνικό επίπεδο, επειδή οι υπηρεσίες διαφέρουν σημαντικά ως προς το χειρισμό των υποθέσεων σεξουαλικών εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών σχετικά με την απαγγελία κατηγοριών, τη διαπραγμάτευση υποθέσεων και τα ποσοστά καταδίκης.

Ωστόσο, είπε ότι για το συγκεκριμένο είδος εγκλήματος τείνουν να απαγγέλλονται εξαρχής λιγότερες κατηγορίες.

Μεγάλες φυλετικές ανισότητες στο Σικάγο

Στην πόλη των ανέμων, οι δημοσιογράφοι πέρασαν μήνες αναλύοντας σχεδόν χίλιες αστυνομικές αναφορές.

Χωρίς να υπολογίζονται οι υποθέσεις που εκκρεμούν ακόμη, μόλις το 3% των αναφερόμενων εγκλημάτων κατέληξε σε οποιαδήποτε καταδίκη και το 2% σε καταδίκη για σεξουαλικό έγκλημα.

Από το 2018 έως το 2023, τα θύματα κατήγγειλαν 21.471 σεξουαλικά εγκλήματα στο αστυνομικό τμήμα του Σικάγο.

Η αστυνομία προέβη σε συλλήψεις σε 1.587 από αυτά τα εγκλήματα.

Από αυτές λιγότερες από επτακόσιες οδήγησαν σε οποιαδήποτε καταδίκη, ακόμη και αν δεν επρόκειτο για σεξουαλικό έγκλημα.

Και λίγο περισσότερες από 400 κατέληξαν σε καταδίκη για σεξουαλικό έγκλημα.

Ενενήντα εννέα από τους 400 καταδικασθέντες δεν είδαν ποτέ ποινή φυλάκισης.

Από το 2018 έως το 2020, τα δικαστικά αρχεία δείχνουν 1.039 φερόμενα θύματα σεξουαλικής βίας στο Σικάγο.

Σε 303 περιπτώσεις, ο ύποπτος είτε είχε μία ή περισσότερες προηγούμενες καταδίκες για σεξουαλικές πράξεις είτε υπήρχαν πολλοί κατήγοροι στην ίδια υπόθεση.

Για κάθε κατηγορούμενο για σεξουαλικό έγκλημα που εντοπίστηκε μεταξύ αυτών των χιλίων υποθέσεων, οι δημοσιογράφοι έψαξαν ολόκληρο το ιστορικό του στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Βρήκαν άλλα 436 φερόμενα ως θύματα αυτών των κατηγορουμένων.

Οι ύποπτοι διαφορετικών φυλών διώχθηκαν σε περίπου ίσα ποσοστά.

Αλλά η φυλή του θύματος συσχετίστηκε με διαφορετικά αποτελέσματα.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν ήταν δυνατόν να διαπιστωθεί η φυλή του θύματος επειδή η υπόθεση δεν έφτασε ποτέ στο δικαστήριο ή δεν ασκήθηκε δίωξη.

Όπου όμως η φυλή του θύματος μπορούσε να προσδιοριστεί στην αστυνομική αναφορά, οι ύποπτοι που κατηγορούνταν για επίθεση σε λευκά θύματα είχαν περισσότερες πιθανότητες να καταδικαστούν για σεξουαλικό έγκλημα.

Το αστυνομικό τμήμα του Σικάγο δεν απάντησε σε αιτήματα για πρόσθετα σχόλια από το NBC 5 Chicago ή το NBC News.

Στην Καλιφόρνια, οι αυστηρότεροι νόμοι δεν οδηγούν σε περισσότερες καταδίκες

Σε αντίθεση με τις περισσότερες πολιτείες, η Καλιφόρνια απαγορεύει στους κατηγορούμενους να κάνουν συμφωνία για μείωση από ένα φερόμενο σεξουαλικό κακούργημα σε μια ελαφρύτερη κατηγορία.

Η πρακτική αυτή απαγορεύτηκε όταν η πολιτεία ψήφισε έναν σκληρό νόμο για τους σεξουαλικούς παραβάτες το 2006.

Η τότε γερουσιαστής της πολιτείας Elaine Alquist, η οποία εισηγήθηκε το νομοσχέδιο, δήλωσε ότι ο νόμος θα καθιστούσε ευκολότερο «να βάλουμε τους σεξουαλικούς παραβάτες πίσω από τα κάγκελα, ευκολότερο να τους κρατήσουμε εκεί και ευκολότερο να τους κρατήσουμε υπό έλεγχο».

Παρά την απαγόρευση των συμφωνιών, το Λος Άντζελες είχε το χαμηλότερο ποσοστό καταδίκης από όλες τις περιοχές που εξέτασε το NBC News.

Εκεί, μόλις το 1,4% των βίαιων σεξουαλικών εγκλημάτων κατέληξε σε καταδίκη από τις 2 Ιανουαρίου 2018 έως τις 2 Ιανουαρίου 2024.

Στο Σαν Φρανσίσκο, οι κατήγοροι ανέφεραν 1.442 σεξουαλικά εγκλήματα από το 2018 έως το 2023.

Από αυτά, τα 74 κατέληξαν σε τουλάχιστον μία καταδίκη για οποιαδήποτε κατηγορία, για ποσοστό 5,1%.

Και στην κομητεία του Σαν Ντιέγκο, 10 αστυνομικές υπηρεσίες υπέβαλαν 4.987 καταγγελίες για εγκλήματα σεξουαλικής βίας μεταξύ 2021 και 2023.

Μέχρι στιγμής, 386 έχουν καταδικαστεί.

Από αυτές τις 386 καταδίκες, το ένα τρίτο οδήγησε σε ποινή που διατήρησε τον δράστη εκτός μητρώου σεξουαλικών παραβατών.

Στην Ευρώπη;

Αξίζει να σημειωθεί πως οι αριθμοί αυτοί αν και έχουν καταγραφεί στις ΗΠΑ αντιπροσωπεύουν ένα βαθύτερο πρόβλημα το οποίο απλώνεται σε ολόκληρο τον Δυτικό κόσμο.

Η αδυναμία αλλά και η απροθυμία των αρχών, οι εγγενείς ανισότητες του συστήματος και τα έμφυλα και σεξιστικά πρότυπα που διαχέοντα στην κοινωνία αναπαράγουν μία κατάσταση στην οποία τα σεξουαλικά εγκλήματα θα συνεχίζονται και οι δράστες θα μένουν ατιμώρητοι.