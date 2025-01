Τούρκοι πράκτορες συνέλαβαν μέσα στη Συρία ύποπτο για βομβιστική επίθεση που είχε πραγματοποιηθεί το 2013

Πράκτορες της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών πραγματοποίησαν διασυνοριακή επιχείρηση μέσα στη Συρία και συνέλαβαν έναν άνδρα (εικόνα πάνω από X) που είναι ύποπτος ότι διέπραξε το 2013 μια βομβιστική επίθεση κοντά στα συριακά σύνορα, η οποία είχε στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους, δήλωσε σήμερα πηγή στις τουρκικές δυνάμεις ασφαλείας.

Δύο παγιδευμένα με εκρηκτικά αυτοκίνητα εξερράγησαν στις 11 Μαΐου 2013 στην τουρκική μεθοριακή πόλη Ρεϊχανί, στην επαρχία Χατάι, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 53 άνθρωποι.

Η Τουρκία είχε κατηγορήσει τότε για την επίθεση μια οργάνωση πιστή στον τότε πρόεδρο της Συρίας Μπασάρ αλ-Άσαντ. Η Δαμασκός είχε αρνηθεί οποιαδήποτε ανάμιξη.

Turkish intelligence and Hatay police claim capture of “Mohammad Deeb Korali”, accused of being one of the perpetrators of the 2023 bombing attack in Reyhanli, as part of a joint operation inside Syria pic.twitter.com/K1CyUZcPDY

— Hassan Ridha (@sayed_ridha) January 13, 2025