Να δοθεί ευκαιρία στους νέους ηγέτες στη Συρία να αντιμετωπίσουν τους Κούρδους μαχητές, λέει η Άγκυρα

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν δήλωσε σήμερα πως θα πρέπει να δοθεί στη νέα διοίκηση στη Συρία μια ευκαιρία να αντιμετωπίσει την παρουσία Κούρδων μαχητών στη χώρα, και επανέλαβε πως ο τουρκικός στρατός θα αναλάβει δράση αν δεν το κάνει.

Μετά την ανατροπή του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ τον περασμένο μήνα από τους αντάρτες –ορισμένοι από τους οποίους υποστηρίζονταν επί χρόνια από την Τουρκία– η Άγκυρα έχει πει κατ’ επανάληψη πως η κουρδική πολιτοφυλακή Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG) πρέπει να διαλυθεί, να καταθέσει τα όπλα, και οι ξένοι μαχητές της να φύγουν από τη Συρία.

«Βλέπουμε πως υπάρχει μια ατζέντα στη νέα διοίκηση να τελειώσει την κατοχή και τον τρόμο που έχουν δημιουργήσει οι YPG στην περιοχή», δήλωσε ο Φιντάν σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην Κωνσταντινούπολη.

«Πιστεύουμε πως πρέπει να τους δοθεί μια ευκαιρία να το διαπιστώσουν αυτό. Περιμένουμε για αυτό τώρα», είπε, χωρίς να αναφέρει πόσο θα περιμένει η Τουρκία.

