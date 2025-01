Με μια «πληρωμένη απάντηση», θα μπορούσε να πει κάποιος ότι απευθύνθηκε η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ, στην πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ να μετονομαστεί σε Κόλπος του Μεξικού.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μετά τις… βλέψεις για την Γροιλανδία, είπε να μετονομαστεί ο Κόλπος του Μεξικού σε Κόλπος της Αμερικής.

Η Κλαούντια Σέινμπαουμ, πρόεδρος του Μεξικού, απάντησε στην πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ.

Η πρόεδρος στεκόταν μπροστά σε έναν παγκόσμιο χάρτη στην καθημερινή της ενημέρωση Τύπου και πρότεινε χωρίς περιστροφές η ήπειρος να είναι γνωστή ως «Αμέρικα Μεξικάνα», δηλαδή «Μεξικανική Αμερική», επειδή ένα ιδρυτικό έγγραφο του 1814 που προηγήθηκε του Συντάγματος του Μεξικού την αναφερόταν με αυτόν τον τρόπο.

«Ωραίο ακούγεται, όχι;» πρόσθεσε με σαρκαστικό τόνο.

Σημείωσε επίσης ότι η ωκεάνια λεκάνη που οριοθετείται από τις ακτές του Κόλπου των ΗΠΑ, τις ανατολικές πολιτείες του Μεξικού και το νησί της Κούβας είναι γνωστή ως Κόλπος του Μεξικού από το 1607.

Ο Τραμπ, ο οποίος θα ορκιστεί για δεύτερη θητεία στις 20 Ιανουαρίου, δήλωσε την Τρίτη ότι σχεδιάζει να μετονομάσει τον Κόλπο σε «Κόλπος της Αμερικής, ο οποίος έχει ένα όμορφο δαχτυλίδι».

«Είναι κατάλληλο. Και το Μεξικό πρέπει να σταματήσει να επιτρέπει σε εκατομμύρια ανθρώπους να ξεχύνονται στη χώρα μας», είπε.

