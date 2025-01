Επίσημο: Στον Παναθηναϊκό ως το 2027 ο Χουάντσο (vid)

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ έως το καλοκαίρι του 2027», ανέφερε χαρακτηριστικά στο «Χ» η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, συνοδεύοντας την ανάρτηση με ένα βίντεο με τα… πεπραγμένα του 29χρονου άσου.

Panathinaikos BC AKTOR is pleased to announce the extension of its partnership with Juancho Hernangomez until the… pic.twitter.com/FKkGBxDtgM

