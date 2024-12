Ένα γεμάτο με επιβάτες λεωφορείο συγκρούστηκε με φορτηγό και τυλίχθηκε στις φλόγες νωρίς το Σάββατο στη Βραζιλία, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 22 άνθρωποι, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία της χώρας και όπως μεταδίδει το Reuters.

Το λεωφορείο, που μετέφερε 45 επιβάτες, έπαθε λάστιχο και ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο έπεσε πάνω σε ένα φορτηγό στο αντίθετο ρεύμα.

Το φορτηγό ήταν φορτωμένο με πλακάκια.

Το τραγικό δυστύχημα έγινε στις 4:00 τα ξημερώματα σε έναν μεγάλο αυτοκινητόδρομο κοντά στην πόλη Τεόφιλο Οτόνι, στην πολιτεία Μίνας Ζεράις.

🚨 URGENTE: Um ônibus com destino a Vitória da Conquista, na Bahia, colidiu com um caminhão e um carro na madrugada deste sábado (21), em Lajinha, distrito de Teófilo Otoni, no interior de Minas Gerais. O acidente ocorreu na BR-116 e gerou um incêndio, deixando 22 mortos e 13… pic.twitter.com/COCflnALR9

— X Notícias (@XNoticias_) December 21, 2024