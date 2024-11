Δεκαεπτά άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Κυριακή στην ανατολική Βραζιλία όταν λεωφορείο εξετράπη της πορείας του ενώ βρισκόταν σε ορεινό δρόμο στην πολιτεία Αλαγκόας κι έπεσε σε χαράδρα, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, αναθεωρώντας προς τα κάτω τον αρχικό απολογισμό τον οποίο δημοσιοποίησαν (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Um ônibus caiu em uma ribanceira na Serra da Barriga, no interior de Alagoas. O governo do estado confirmou, até agora, 17 mortes e 29 feridos. pic.twitter.com/1YaJLO4M2C

Η πτώση του λεωφορείου σε «χαράδρα 20 και πλέον μέτρων (…) είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 17 άνθρωποι και να τραυματιστούν πολλοί άλλοι», ανέφερε ο κυβερνήτης της πολιτείας αυτής, ο Πάουλου Ντάντας, σε ανακοίνωση Τύπου την οποία έδωσαν στη δημοσιότητα οι υπηρεσίες του χθες.

Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών ανέφεραν αρχικά ότι σκοτώθηκαν 22 άνθρωποι επιτόπου και ότι έγκυος υπέκυψε σε νοσοκομείο όπου διακομίστηκε.

Σύμφωνα με βραζιλιάνικα ΜΜΕ, το λεωφορείο μετέφερε 40 ανθρώπους και οι τραυματίες είναι «δεκάδες».

Buscas por outras vítimas do acidente em Alagoas serão retomadas amanhã, diz a tenente-coronel do Corpo de Bombeiros do estado Elaine Monteiro. 17 pessoas morreram e 28 ficaram feridas.

➡ Assista à #GloboNews: https://t.co/bFwcwLpLU9 #EspecialDeDomingo pic.twitter.com/muQb0cLOY4

