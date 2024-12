Ιρλανδία κατά Ισραήλ: Ζητά από το Διεθνές Δικαστήριο την διεύρυνση του ορισμού της Γενοκτονίας

Το Διεθνές Δικαστήριο καλείται να διευρύνει τον ορισμό της γενοκτονίας λόγω της «συλλογικής τιμωρίας» που συντελείται στη Γάζα

Η ιρλανδική κυβέρνηση δηλώνει ότι «ανησυχεί» ότι μια «στενή ερμηνεία του τι συνιστά γενοκτονία» οδηγεί σε μια «κουλτούρα ατιμωρησίας στην οποία η προστασία των αμάχων ελαχιστοποιείται».

Το Ισραήλ έχει προηγουμένως απορρίψει παρόμοιες κατηγορίες.

Η Ιρλανδία πρόκειται να ζητήσει από το Διεθνές Δικαστήριο Δικαιοσύνης (ΔΔΔ) να διευρύνει τον ορισμό της γενοκτονίας υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ έχει εμπλακεί σε «συλλογική τιμωρία» των ανθρώπων στη Γάζα.

Η παρέμβαση θα γίνει αργότερα αυτό το μήνα, δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Μάικλ Μάρτιν, και θα συνδεθεί με μια υπόθεση που έχει ασκήσει η Νότια Αφρική στο πλαίσιο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τη Γενοκτονία.

Today, the Government announces it will formally recognise the State of Palestine on May 28th.

Today, we state clearly our unambiguous support for the equal right to security, dignity, and self-determination for the Palestinian and Israeli peoples. pic.twitter.com/uGoymhg5VD

— Micheál Martin (@MichealMartinTD) May 22, 2024