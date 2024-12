Πώς Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ μπορούν να κερδίσουν απευθείας μια θέση στη League Phase του επόμενου Europa League

Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ αγωνίζονται σήμερα στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του Europa League, θέλοντας να φτάσουν όσο πιο μακριά γίνεται στον θεσμό και να ανεβάσουν τη βαθμολογία τους στην UEFA.

Το κίνητρο της δόξας φυσικά και είναι μεγάλο, όμως οι δύο ελληνικές ομάδες έχουν και ένα ακόμα, αφού μπορούν να διεκδικήσουν τη συμμετοχή τους στο επόμενο Europa League. Υπό προϋποθέσεις φυσικά και με βάση τη βαθμολογική θέση που θα έχουν στο τέλος της σεζόν.

Στη χώρα μας, ο σύλλογος που θα κατακτήσει το Κύπελλο παίρνει το εισιτήριο για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League. Αν αυτό καταλήξει σε μια ομάδα που θα τερματίσει πρώτη ή δεύτερη στο πρωτάθλημα, τότε το εισιτήριο για το Europa θα το πάρει ο τρίτος του πρωταθλήματος (αυτήν την στιγμή είναι ο ΠΑΟΚ). Κάτι που αναμένεται να είναι πιο ξεκάθαρο την άνοιξη στον τελικό.

Για να μπορέσει να συμβεί το παραπάνω θα πρέπει να γίνει και κάτι ακόμα. Συγκεκριμένα, η ομάδα που θα φτάσει στην κατάκτηση του Europa Conference League να έχει εξασφαλίσει μια θέση στη League Phase του Champions League μέσω του πρωταθλήματός της. Στην προκειμένη περίπτωση η Τσέλσι ή η Φιορεντίνα είναι σε θέση να πετύχουν και τα δύο εφόσον συνεχίσουν σε αυτούς τους ρυθμούς.

Αν μια ομάδα από αυτές καταφέρει να πάρει το Conference League, τότε η ομάδα των προκριματικών του Europa League με το μεγαλύτερο ranking στην UEFA θα κερδίσει μια απευθείας θέση στη League Phase της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Όπως τονίζει η σελίδα «Football Meets Data» αν ολοκληρωνόταν όλες οι λίγκες σήμερα η ομάδα που θα έπαιρνε το εισιτήριο είναι η Ρέιντζερς. Το εν λόγω σενάριο παρουσιάζεται με την προϋπόθεση το Κύπελλο να καταλήξει στην ομάδα με το μεγαλύτερο ranking στην Ελλάδα. Με τα τωρινά δεδομένα επειδή οι Ερυθρόλευκοι είναι πρώτοι, ακολουθεί ο ΠΑΟΚ που σύμφωνα με αυτό το μοντέλο είναι πέμπτος, έχοντας μπροστά του και τις Ντίναμο Ζάγκρεμπ, Σαχτάρ και Σάλτσμπουργκ.

