Τα δεδομένα για το νέο συμβόλαιο του Νίκολα Μιλουτίνοφ (pic)

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση τις τελευταίες εβδομάδες, έχει έξι σερί νίκες και ένας από τους πρωταγωνιστές είναι και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Ο Σέρβος σέντερ επέστρεψε από τον τραυματισμό του και κάνει τη διαφορά στο «5» για τους Πειραιώτες, όντας κομβικός τόσο σε άμυνα όσο και σε επίθεση. Ο «Μίλου» είναι μία ιδιαίτερη περίπτωση για τον Ολυμπιακό, καθώς το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται στο τέλος της σεζόν και ήδη οι δύο πλευρές ψάχνουν την «φόρμουλα» για να συμφωνήσουν και να παραμείνει φυσικά στο λιμάνι.

Ο μάνατζερ του Σέρβου σέντερ, Γιώργος Πάνου, αναφέρθηκε στην υπόθεση, επισημαίνοντας ότι υπάρχει ήδη προσέγγιση από τους «ερυθρόλευκους», με σκοπό οι δύο πλευρές να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ούτως ώστε να ανανεώσουν την συνεργασία τους.

Ωστόσο, πληροφορίες από την Ιταλία φέρνουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές. Σύμφωνα με τον Ματέο Αντρεάνι, ο Ολυμπιακός είναι σε συζητήσεις για νέο συμβόλαιο που θα έχει ισχύ για τρία χρόνια και πολλές ρήτρες, αλλά και υψηλές αποδοχές για τον Σέρβο.

«Σε προχωρημένες συζητήσεις για νέο συμβόλαιο βρίσκονται Ολυμπιακός και Νίκολα Μιλουτίνοφ. Οι συζητήσεις αφορούν 3ετή συμφωνία», έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο «Χ» ο δημοσιογράφος, Ματέο Αντρεάνι.

Olympiacos Piraeus and Nikola Milutinov are in advanced talks for a new contract.

Talks based on a 3 year deal, I’m told.#OlympiacosBC #olympiacos #EuroLeague #Ολυμπιακός pic.twitter.com/M6Fe7x78xt

— Matteo Andreani (@matty_vanpersie) November 23, 2024