Δύο χαρακτηριστικά που μας κάνουν περισσότερο ελκυστικούς απ΄ όσο νομίζουμε

Πολλοί, αν όχι οι περισσότεροι, έχουν την τάση να εστιάζουν στις ανασφάλειές τους, όταν σκέφτονται πως μπορεί να τους βλέπουν οι γύρω τους, παραβλέποντας μικρές ενδείξεις που μπορεί να τους καθιστούν ελκυστικούς.

Οι περισσότεροι δεν αντιλαμβανόμαστε ότι μπορεί να είμαστε περισσότερο ελκυστικοί από αντικειμενικά όμορφα εμφανισιακά άτομα και οι λόγοι δεν έχουν να κάνουν με την εικόνα, αλλά άλλες πανίσχυρες αισθήσεις.

Μελέτη του 2017, με τίτλο «Attractiveness Is Multimodal: Beauty Is Also in the Nose and Ear of the Beholder» δημοσιευμένη στο περιοδικό Frontiers in Psychology, έδειξε ότι η έλξη είναι μια πολυπαραγοντική εμπειρία που επιστρατεύσει σειρά αισθήσεων. Ενώ η οπτική έλξη είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας, χρησιμοποιούμε επίσης άλλες αισθήσεις για να μετρήσουμε την ελκυστικότητα ενός ατόμου και τη μακροπρόθεσμη συμβατότητά μας με αυτές.

Ο Αμερικανός δρ. Ψυχολογίας Μαρκ Τράβερς αποκαλύπτει δύο σημεία την προσωπικότητας τα οποία υποτιμούν οι άνθρωποι, αλλά δεν θα έπρεπε: τη φωνή μας και τη μυρωδιά μας.

Οι άνθρωποι έλκονται από τη φωνή σας

Ενώ μπορεί να μη σκεφτόμαστε τη φωνή μας συχνά, ο Τράβερς υπογραμμίζει πως οι άλλοι παρατηρούν τις μοναδικές της ιδιότητες. «Αν φαίνεται ότι απολαμβάνουν να σας ακούν να μιλάτε ή να σχολιάζουν θετικά τη φωνή σας, είναι πιθανόν ένας δείκτης ότι σας βρίσκουν πιο ελκυστικό από όσο φαντάζεστε.

«Οι φωνητικές ενδείξεις επιτρέπουν στους άλλους να κάνουν σχετικά ακριβείς κρίσεις, για παράδειγμα, σχετικά με το φύλο, την ηλικία, την κυριαρχία, τη συνεργασία, τη συναισθηματική κατάσταση, τη σωματική δύναμη, το μέγεθος του σώματος και την πραγματική γονιμότητα ενός άλλου ατόμου», εξηγούν οι ερευνητές.

Ο Τράβερς τονίζει πως στην πραγματικότητα, η έρευνα σε εφήβους δείχνει ότι καθώς μεγαλώνουν και δείχνουν ενδιαφέρον να βγαίνουν ραβντεβού, τα κορίτσια αρχίζουν να προτιμούν φωνητικά στοιχεία όπως η χαμηλότερη ανδρική φωνή, ενώ τα αγόρια τείνουν να βρίσκουν πιο ελκυστικές τις ψηλότερες γυναικείες φωνές.

«Η φωνή σας μεταφέρει επίσης συναισθηματική ζεστασιά, ενσυναίσθηση και αξιοπιστία» λέει ο Τράβερς. «Ο τόνος και ο ρυθμός συμβάλλουν στη συναισθηματική σύνδεση που νιώθουν οι άνθρωποι όταν σας ακούν. Αυτό μπορεί να εξηγήσει γιατί μερικοί άνθρωποι δείχνουν πιο άνετα γύρω σας, σας ανοίγονται εύκολα ή ελκύονται από εσάς σε κοινωνικά περιβάλλοντα».

Η μυρωδιά εξαιρετικά σημαντική για να μας κάνει ελκυστικούς

Ο δεύτερος πολύ ισχυρός παράγοντας είναι το άρωμα, που συχνά είναι ένα υποσυνείδητο στοιχείο έλξης.

«Ο όγκος των πληροφοριών που μπορεί κανείς να μετρήσει για ένα άτομο αποκλειστικά από τη μυρωδιά του είναι εντυπωσιακός. Για παράδειγμα, οι άνθρωποι μπορούν να χρησιμοποιήσουν οσφρητικές ενδείξεις που βγάζει το άρωμα για να αξιολογήσουν το φύλο, την προσωπικότητα, συμπεριλαμβανομένης της κυριαρχίας, τη γονιμότητα, τη διατροφή, τη γενετική συμβατότητα, την κατάσταση της υγείας και την ηλικία», εξηγούν οι ερευνητές.

Στην έρευνα με τίτλο «The scent of attraction and the smell of success: crossmodal influences on person perception» του 2021 οι ερευνητές εντόπισαν ότι το να μυρίζουμε ευχάριστα, είτε φυσικά είτε χρησιμοποιώντας αρώματα, μπορεί επίσης να ενισχύσει τη δική μας αυτοπεποίθηση, γεγονός που μας κάνει πιο ελκυστικούς στους άλλους.

«Τα οπτικά και φωνητικά χαρακτηριστικά είναι πιθανό να είναι πιο σημαντικά στην αρχή, ενώ η οσμή απαιτεί στενότερη και πιο οικεία σωματική επαφή. Οι πιθανοί σύντροφοι μπορεί να χρησιμοποιούν τη φυσική εμφάνιση για την πρώτη εντύπωση, ενώ η μυρωδιά δυνητικά μεταδίδει πρόσθετες πληροφορίες κατά τη διάρκεια της επόμενης συνάντησης», γράφουν οι ερευνητές.

Οι ερευνητές προτείνουν επίσης ότι το να έχεις ένα ελκυστικό πρόσωπο μαζί με μια ελκυστική φωνή ή μυρωδιά μπορεί να ενισχύσει τη συνολική αντίληψη της ελκυστικότητας. Ωστόσο, ο Τράβερς παρατηρεί ότι ακόμη και χωρίς την χαρισματική εξωτερική εμφάνιση, μια ευχάριστη φωνή ή ένα ελκυστικό άρωμα μπορεί να αφήσει μια θετική και διαρκή εντύπωση.

Τελικά, ο Αμερικανός επιστήμονας καταλήγει ότι η έλξη είναι πολύ πιο περίπλοκη από ό,τι υποθέτουμε. «Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι ενώ παράγοντες που δεν ελέγχουμε μπορεί να πυροδοτήσουν την αρχική έλξη, οι σχέσεις μας αντέχουν μόνο λόγω του ποιοι είμαστε και του τρόπου με τον οποίο επιλέγουμε να συμπεριφερόμαστε στους άλλους».

Η πραγματική γοητεία, όμως σύμφωνα εμε τον Τράβερς έγκειται στο να γαλουχήσουμε αυτό που είμαστε εσωτερικά. «Η αυθεντικότητα, η ευγένεια και η συναισθηματική ζεστασιά αφήνουν τις πιο μακροχρόνιες εντυπώσεις. Αγκαλιάστε, λοιπόν, την ομορφιά που βλέπουν οι άλλοι σε εσάς, αλλά να θυμάστε ότι δεν είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να σας κάνει αξέχαστη».