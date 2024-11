Ο υπουργός Άμυνας στη Βρετανία, Τζον Χίλι δήλωσε σήμερα ότι αναμένει πως η νέα κυβέρνηση που θα σχηματιστεί όταν αναλάβει τα προεδρικά του καθήκοντα ο Ντόναλντ Τραμπ θα παραμείνει δεσμευμένη στο ΝΑΤΟ και στην Ουκρανία στον πόλεμο με τη Ρωσία για όσο χρειαστεί.

Ερωτηθείς αν η στήριξη προς την Ουκρανία μειώθηκε από τότε που αναδείχτηκε νικητής στις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ ο Τραμπ, ο Χίλι δήλωσε στο Sky News: «Σε ό,τι αφορά στον Τραμπ, αναγνωρίζει ότι οι χώρες γίνονται πιο ασφαλείς μέσω της ισχύος, όπως ακριβώς κάνουν και συμμαχίες σαν το ΝΑΤΟ.

«Και αναμένω ότι οι ΗΠΑ θα παραμείνουν δίπλα σε συμμάχους όπως το Ηνωμένο Βασίλειο στο πλευρό της Ουκρανίας για όσο χρειάζεται να επικρατήσει της εισβολής του (Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ) Πούτιν», σημείωσε ο ίδιος.

Trump ‘recognises that security comes through strength’: Defence Secretary John Healey hails US president-elect’s ‘warning to Putin against escalating Ukraine conflict’ https://t.co/d7EhFjcPZM pic.twitter.com/gvP5IzdQUq

— Daily Mail Online (@MailOnline) November 11, 2024