Ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο στην Γεωργία: Η πρόεδρος δεν αναγνωρίζει το αποτέλεσμα των εκλογών – Διαδηλώσεις ζητά ο Σαακασβίλι

Σε περίοδο πολιτικής αστάθειας φαίνεται να εισέρχεται η Γεωργία, μετά τη νίκη του φιλορωσικού κυβερνώντος κόμματος «Γεωργιανό Όνειρο» στις βουλευτικές εκλογές.

Η πρόεδρος της Γεωργίας, Σαλομέ Ζουραμπισβίλι, ανακοίνωσε το βράδυ της Κυρικαής (27/10) ότι δεν αναγνωρίζει τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών του Σαββάτου, υποστηρίζοντας ότι η χώρα της έπεσε θύμα μιας «ειδικής επιχείρησης» της Ρωσίας.

Το φιλορωσικό κυβερνών κόμμα «Γεωργιανό Όνειρο» φέρεται ότι κέρδισε τις εκλογές αυτές με ποσοστό 54%. Τα αντιπολιτευόμενα κόμματα, όμως, αμφισβητούν το αποτέλεσμα, κάνοντας λόγο για «κλεμμένη ψηφοφορία», ενώ οι διεθνείς παρατηρητές σημείωσαν σημαντικές παρατυπίες στη διαδικασία.

Η Ζουραμπισβίλι τόνισε ότι οι Αρχές στέρησαν από τους πολίτες το δικαίωμα της επιλογής και κάλεσε τους Γεωργιανούς να διαμαρτυρηθούν για το αποτέλεσμα.

Λίγο νωρίτερα, ο φιλοδυτικός πρώην πρόεδρος της Γεωργίας Μιχαήλ Σαακασβίλι, που σήμερα είναι φυλακισμένος και επικρίνει με δριμύτητα την κυβέρνηση, κάλεσε τους υποστηρικτές του σε «μαζικές διαδηλώσεις», μετά τη νίκη του κυβερνώντος κόμματος στις εκλογές.

«Ήρθε η ώρα των μαζικών διαδηλώσεων. Πρέπει να δείξουμε στον κόσμο ότι αγωνιζόμαστε για την ελευθερία και είμαστε ένας λαός που δεν ανέχεται την αδικία», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook ο Σαακασβίλι.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ απηύθυνε έκκληση στις εκλογικές αρχές της Γεωργίας να «ερευνήσουν» τις καταγγελλόμενες παρατυπίες στις εκλογές.

«Μετά τις βουλευτικές εκλογές στη Γεωργία, σκοπεύω να βάλω τη Γεωργία στην ατζέντα της άτυπης EUCO στη Βουδαπέστη. Σημειώνουμε την προκαταρκτική αξιολόγηση του ΟΑΣΕ/ΓΔΔΑΔ και καλούμε την Κεντρική Εκλογική Επιτροπή και τις άλλες αρμόδιες αρχές να εκπληρώσουν το καθήκον τους για ταχεία, διαφάνεια και ανεξάρτητη διερεύνηση και εκδίκαση εκλογικών παρατυπιών και καταγγελιών για αυτές. Αυτές οι εικαζόμενες παρατυπίες πρέπει να διευκρινιστούν σοβαρά και να αντιμετωπιστούν», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, αναφερόμενος στην προκαταρκτική ανάλυση των διεθνών παρατηρητών.

«Επαναλαμβάνουμε την έκκληση της ΕΕ προς τη γεωργιανή ηγεσία να επιδείξει τη σταθερή της δέσμευση στην πορεία της χώρας προς την ΕΕ, σύμφωνα επίσης με τα συμπεράσματα της EUCO Ιουνίου και Οκτωβρίου. Ο εποικοδομητικός και χωρίς αποκλεισμούς διάλογος σε όλο το πολιτικό φάσμα είναι πλέον πρωταρχικής σημασίας. Η EUCO του Νοεμβρίου θα αξιολογήσει την κατάσταση και θα καθορίσει τα επόμενα βήματα στις σχέσεις μας με τη Γεωργία», πρόσθεσε ο Σαρλ Μισέλ.

