Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ψάχνει τρόπο για να διώξει τον Άντονι

Ποδόσφαιρο

Βαλβέρδε και Ποστέκογλου στο Top50 παγκοσμίως

Το αγγλικό περιοδικό Four Four Two δημοσίευσε την λίστα με τους 50 κορυφαίους προπονητές του κόσμου και ανάμεσα του είναι και τα ονόματα των «δικών» μας Ερνέστο Βαλβέρδε, Άνγκε Ποστέκογλου και Αμπέλ Φερέιρα.