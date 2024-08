Άντονι: «Αυτή η σεζόν θα είναι εντελώς διαφορετική»

Έτοιμος για τη νέα σεζόν είναι ο Άντονι, ο οποίος στη τρίτη του χρονιά στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θέλει να αφήσει πίσω του το προηγούμενο κακό διάστημα και να δείξει ένα καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο.

Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός μίλησε στη Daily Mail και επιβεβαίωσε ότι θα παραμείνει στους «κόκκινους διαβόλους» και τη νέα σεζόν, διαβεβαιώνοντας ότι φέτος θα πραγματοποιήσει μια πολύ καλύτερη χρονιά, αφού έχει αφήσει πίσω του κάποια προσωπικά προβλήματα.

«Πολλά συνέβησαν κατά τη διάρκεια του έτους στην προσωπική μου ζωή. Είτε μου αρέσει είτε όχι, όλα όσα πέρασα είχαν αντίκτυπο στο γήπεδο. Ήταν πολύ δύσκολο για μένα και όλη μου την οικογένεια, αλλά έμαθα από όλα αυτά. Μεγάλωσα και ωρίμασα. Πιστεύω ότι έμαθα πολλά από τις αντιξοότητες. Μαθαίνω από όλα όσα περνάω και μαθαίνω ότι όλα είναι δυνατά όταν επιμένεις να πετύχεις αυτό που θέλεις. Έχω αφήσει πίσω μου το παρελθόν, αυτό που πέρασα την περασμένη σεζόν», δήλωσε σε συνέντευξή του στην «Daily Mail».

«Είναι τρομερά ικανοποιητικό να βλέπω πού βρίσκομαι σήμερα, ζώντας το όνειρο να παίζω για τη Γιουνάιτεντ. Συχνά κοιτάζω φωτογραφίες της φαβέλας στο τηλέφωνό μου για να θυμάμαι από πού ήρθα και όλα όσα ξεπέρασα για να φτάσω εδώ που είμαι. Πάντα συγκινούμαι όταν μιλάω για τη φαβέλα, επειδή είναι ένα μέρος όπου έμαθα τόσα πολλά μέσα από τις αντιξοότητες. Δεν είχαμε τίποτα, μόνο την πίστη μας στον Θεό και την αποφασιστικότητά μας», πρόσθεσε.

«Αυτή η σεζόν θα είναι εντελώς διαφορετική. Να είστε σίγουροι ότι θα ακούσετε το όνομα Άντονι σε σχέση με τα γκολ και τις ασίστ!», δήλωσε.

🔴🇧🇷 Antony confirms plan to stay at Man United: “This season will be totally different”.

“Rest assured, you’ll hear the name Antony in relation to goals and assists!”, told @ChrisWheelerDM. pic.twitter.com/m7I5RtLc04

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2024