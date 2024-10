Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στο Κολοράντο, στις ΗΠΑ, καθώς το κεφάλι και τα χέρια που βρέθηκαν σε έναν καταψύκτη σπιτιού φέρεται πως ανήκουν σε μία έφηβη, η οποία εθεάθη ζωντανή τελευταία φορά πριν από 19 χρόνια.

Τα μακάβρια ευρήματα εντοπίστηκαν τον περασμένο Ιανουάριο, όταν ο νέος ιδιοκτήτης αποφάσισε να χαρίσει τις ηλεκτρικές συσκευές που άφησε ο προηγούμενος. Ωστόσο, μέχρι πρόσφατα οι αρχές αναζητούσαν σε ποιο άτομο ανήκουν τα λείψανα.

Χρειάστηκαν εννέα μήνες έρευνας μέχρι το γραφείο του σερίφη της κομητείας Mesa να μπορέσει να ταυτοποιήσει το θύμα μέσω εξέτασης DNA.

Amanda Leariel Overstreet, 16, of #GrandJunction #Colorado, was identified as the victim whose body parts were found in a freezer in January 2024

The grim discovery was made after the home’s new owner offered a freezer left behind for free. Inside were a head & forearms with… pic.twitter.com/yV1RKV2IWP

