Τα νοσοκομεία των νοτίων προαστίων της Βηρυτού θα εκκενωθούν, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ύστερα από μια νύχτα ισραηλινών πληγμάτων άνευ προηγουμένου κατά θέσεων της Χεζμπολάχ, σύμφωνα με τις IDF.

Οι ασθενείς των νοσοκομείων αυτών θα μεταφερθούν σε άλλα «που δεν πλήττονται από την ισραηλινή επίθεση», σημείωσε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Το υπουργείο Υγείας έδωσε εξάλλου εντολή στα νοσοκομεία στα οποία θα μεταφερθούν οι ασθενείς αυτοί «να σταματήσουν να δέχονται περιστατικά που δεν είναι επείγοντα ως το τέλος της επόμενης εβδομάδας», σύμφωνα με την ανακοίνωσή του.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου δεν έχει δώσει ακόμη στη δημοσιότητα επικαιροποιημένο απολογισμό των θυμάτων των πληγμάτων.

⚡️BREAKING: Over 20 different violent airstrikes by “Israel” all around the suburbs of Beirut, Lebanon.

This is a massacre being committed while the world remains silent. pic.twitter.com/5GW4TzkgrZ

— Suppressed News. (@SuppressedNws) September 27, 2024