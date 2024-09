Εκατοντάδες οικογένειες εγκαταλείπουν τα νότια προάστια της Βηρυτού

Ασφυκτικά γεμάτα αυτοκίνητα εγκαταλείπουν τα νότια προάστια της Βηρυτού, καθώς εκατοντάδες οικογένειες σπεύδουν ν’ απομακρυνθούν από την περιοχή που σφυροκοπείται τις τελευταίες ώρες από ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη (στη φωτογραφία από το Χ – Global Telegram, επάνω, κάτοικοι που εγκατέλειψαν τα νότια προάστια της Βηρυτού βρήκαν «καταφύγιο» στους κεντρικούς δρόμους της).

Νέες αεροπορικές επιδρομές σημειώθηκαν σήμερα Σάββατο, λίγες ώρες μετά τα χθεσινά σφοδρά πλήγματα που είχαν στόχο το αρχηγείο της Χεζμπολάχ, όπως ανέφερε ο ισραηλινός στρατός.

Following Israeli army orders to residents of three areas in Beirut’s southern suburb to evacuate immediately, claiming that the Hezbollah group is using them, Lebanese are trying to flee their homes https://t.co/MmwcNuVNBR pic.twitter.com/dGQX5Zs0Ok

Στην Πλατεία Μαρτύρων, στο κέντρο της πρωτεύουσας του Λιβάνου, πολλοί κάτοικοι έμοιαζαν σαστισμένοι.

«Ημασταν στο σπίτι όταν έγινε η προειδοποίηση για εκκένωση. Πήραμε τις ταυτότητες, τα υπάρχοντά μας και βγήκαμε έξω», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Ραντουάν Μεσαλάμ, πρόσφυγας από τη Συρία.

Αυτός ο πατέρας έξι παιδιών, ηλικίας 3-17 ετών, λέει ότι δεν έχει «πού να πάει» αφού δεν μπορεί να επιστρέψει στην πατρίδα του.

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) προανήγγειλαν ότι θα βομβάρδιζαν τρεις αποθήκες όπλων της Χεζμπολάχ που κρύβονταν στα υπόγεια κτιρίων στα νότια προάστια της Βηρυτού. Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ έχει διαψεύσει πως αποθηκεύει όπλα σε συγκροτήματα κατοικιών.

The Israel calls for the immediate evacuation of neighborhoods in the southern suburbs of Beirut of at least a distance of no less than 500 meters

After Israeli warnings, a mass exodus in the southern suburbs of #Beirut pic.twitter.com/C6ieGXjght

— Vlogging NW Syria (@timtams83) September 27, 2024