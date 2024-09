«Δώρο των ΗΠΑ στο Ισραήλ οι βόμβες των 2.500 κιλών που έριξε στη Βηρυτό»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί κατήγγειλε ότι το Ισραήλ χρησιμοποίησε αμερικανικές διατρητικές βόμβες (σ.σ. τις αποκαλούμενες «bunker busters» για την καταστροφή καταφυγίων) κατά την επίθεση χθες Παρασκευή στη Βηρυτό (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Mohamed Azakir).

«Το ισραηλινό καθεστώς χρησιμοποίησε αρκετές διατρητικές βόμβες των 2.500 κιλών που του δώρισαν οι ΗΠΑ για να πλήξει κατοικημένες περιοχές στη Βηρυτό», είπε ο ιρανός ΥΠΕΞ σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη Μέση Ανατολή.

Κορυφαίοι αξιωματούχοι της Χεζμπολάχ ήταν στόχοι του ισραηλινού πλήγματος στο αρχηγείο της οργάνωσης, στα προάστια της Βηρυτού, δήλωσε υψηλόβαθμος ισραηλινός αξιωματούχος, υπογραμμίζοντας ότι είναι ακόμη νωρίς για να πει με σιγουριά εάν σκοτώθηκε ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα.

Η επικοινωνία με την ηγεσία της Χεζμπολάχ είναι αδύνατη μετά το ισραηλινό πλήγμα στα νότια προάστια της Βηρυτού, ανέφερε πηγή από το λιβανέζικο κίνημα στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

And the “international community” watches in silence.

Αρκετές ώρες μετά την επίθεση, η Χεζμπολάχ δεν είχε εκδώσει ανακοίνωση σχετικά με την τύχη του ηγέτη της.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον θέσεών της στην περιοχή της Τύρου, στο νότιο τμήμα του Λιβάνου.

«Επί του παρόντος πλήττονται τρομοκρατικοί στόχοι στην περιοχή της Τύρου», ανέφερε ενημέρωση των IDF λίγο πριν τη 01:30 (ώρα Ελλάδος) σήμερα Σάββατο.

Νέες εκρήξεις συγκλόνισαν μετά τα μεσάνυχτα σήμερα Σάββατο και προάστιο της Βηρυτού, όπου οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων.

Mass evacuations began in the Laylaki and Hadath areas after Israel warned some Lebanese residents to evacuate.

Many people were seen fleeing on foot from the southern suburbs of #Beirut, #Lebanon. pic.twitter.com/cl5FngXBKJ

— Geo View (@theGeoView) September 27, 2024