Γιατρός ισχυρίζεται πως πήγε στον Παράδεισο ενώ βρισκόταν σε κώμα

Ένας κορυφαίος γιατρός που ισχυρίζεται ότι επισκέφθηκε τον Παράδεισο ενώ βρισκόταν σε κώμα αποκάλυψε τι έζησε, το οποίο τον έπεισε ότι υπάρχει ζωή μετά θάνατον.

Ο αμερικάνος νευροχειρουργός και συγγραφέας Δρ Eben Alexander εξήγησε ότι αισθάνθηκε «αναγεννημένος» αφού ξαφνικά ανέκτησε τις αισθήσεις του, ενώ οι γιατροί ζύγιζαν αν θα έπρεπε να συνεχίσουν να του παρέχουν υποστήριξη ζωής.

Η ζωή του γιατρού άλλαξε για πάντα τον Νοέμβριο του 2008, όταν ξύπνησε ένα πρωί με έναν «οξύ πονοκέφαλο» ενώ εργαζόταν στο Γενικό Νοσοκομείο του Lynchburg στη Βιρτζίνια.

Ο ακαδημαϊκός, ο οποίος δίδασκε Επιστήμη του Εγκεφάλου στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ, παρουσίαζε επιληπτικές κρίσεις και οι γιατροί αποφάσισαν να τον θέσουν σε τεχνητό κώμα για να δώσουν στον οργανισμό του την ευκαιρία να ανακάμψει, παρόλο που η πρόγνωση δεν φαινόταν καλή.

«Ήμουν σε βαθύ κώμα και όλες οι ανώτερες λειτουργίες του εγκεφάλου μου ήταν εκτός λειτουργίας», αναφέρεται σε απόσπασμα από το βιβλίο του, The Map of Heaven, σύμφωνα με την Daily Mail.

«Οι τομογραφίες δεν έδειχναν καμία συνειδητή δραστηριότητα… ο εγκέφαλός μου ήταν εντελώς αποσυνδεδεμένος. Αλλά ο εσωτερικός μου εαυτός εξακολουθούσε να υπάρχει, σε πείσμα όλων των γνωστών νόμων της επιστήμης», θυμάται ο Δρ Alexander.

Να σημειωθεί πως ο ίδιος παραδέχτηκε ότι η δουλειά του τον είχε κάνει «επιφυλακτικό» απέναντι στους ασθενείς που ισχυρίζονταν ότι είχαν μεταθανάτιες εμπειρίες καθώς πίστευε ότι ήταν ο τρόπος του εγκεφάλου να αντιμετωπίσει το τραύμα.

Ο γιατρός ανέφερε πως αισθανόταν σαν να βρισκόταν σε μια «πρωτόγονη, αρχέγονη κατάσταση που ήταν σαν να ήταν θαμμένος στη γη», αλλά είχε επίγνωση αυτού, παρά το γεγονός ότι άκουγε και έβλεπε άλλες «οντότητες».

«Αφού πέρασε ένα χρονικό διάστημα, το οποίο ωστόσο δεν μπορώ να προσδιορίσω με ακρίβεια, αντίκρισα ένα φως το οποίο κατέβαινε αργά από ψηλά, εκτοξεύοντας ασημένιες και χρυσές λάμψεις. Ήταν μια οντότητα που εξέπεμπε μια όμορφη και γαλήνια μελωδία», περιέγραψε.

