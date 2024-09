Δέκα Αμερικανοί απόστρατοι ανώτατοι αξιωματικοί, με επιστολή τους που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, διατύπωσαν δημόσια τη στήριξή τους για την προεδρία της χώρας, στην Κάμαλα Χάρις, λέγοντας ότι η νυν αντιπρόεδρος είναι η μόνη ικανή προεδρική υποψήφια να υπηρετήσει ως Αρχιστράτηγος των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, ενώ παράλληλα χαρακτηρίζουν τον Ρεπουμπλικάνο αντίπαλό της, τον Ντόναλντ Τραμπ «κίνδυνο για την εθνική μας ασφάλεια και τη δημοκρατία».

Στην επιστολή, την οποία υπογράφουν μεταξύ άλλων ο απόστρατος στρατηγός Λάρι Έλις και ο απόστρατος υποναύαρχος Μάικλ Σμιθ, παρατίθενται δηλώσεις του Τραμπ που απαξιώνουν στρατιωτικούς, ενώ γίνεται αναφορά στη δική του «χαοτική προσέγγιση» για το Αφγανιστάν, πριν την αποχώρηση των ΗΠΑ. Στη «χαοτική προσέγγιση» του Τραμπ για το Αφγανιστάν αναφέρονται επίσης στη διαπραγμάτευση (σ.σ. της κυβέρνησης Τραμπ) μιας συμφωνίας με τους Ταλιμπάν που επέτρεψε στην απελευθέρωση 5.000 μαχητών της οργάνωσης και την επιστροφή τους στο πεδίο της μάχης.

Αντίθετα, γράφουν οι απόστρατοι, η Χάρις «έχει αποδείξει την ικανότητά της να αντιμετωπίζει τις πιο δύσκολες προκλήσεις εθνικής ασφάλειας στην Αίθουσα Αντιμετώπισης Κρίσεων (Situation Room) και στη διεθνή σκηνή», από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έως τις εντάσεις με την Κίνα στον Ινδο-Ειρηνικό.

«Η Χάρις είναι η καλύτερη — και μοναδική — υποψήφια για την προεδρία σε αυτήν την κούρσα που είναι ικανή να υπηρετήσει ως Αρχιστράτηγος μας», έγραψαν στην επιστολή που δημοσιεύτηκε στο X από την εκστρατεία της Χάρις.

— Kamala Harris (@KamalaHarris) September 9, 2024