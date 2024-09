Τα φάρμακα αδυνατίσματος δρoυν και κατά της Covid-19 – Τι δείχνει νέα μελέτη

Άτομα που έπαιρναν το βασικό συστατικό που έχουν τα ανάρπαστα φάρμακα αδυνατίσματος Ozempic και Wegovy είχαν λιγότερες πιθανότητες να πεθάνουν από Covid-19 ή να υποστούν ανεπιθύμητες παρενέργειες από τον ιό, ανακάλυψαν ερευνητές σε μια νέα μελέτη.

Άτομα που λάμβαναν ήδη θεραπεία με δόση 2,4 mg του φαρμάκου σεμαγλουτίδη – η δραστική ουσία του Ozempic and Wegovy του φαρμακευτικού κολοσσού Novo Nordisk – θα μπορούσαν ακόμα να προσβληθούν από την Covid-19, αλλά είχαν 33% χαμηλότερες πιθανότητες να πεθάνουν από την ασθένεια, σύμφωνα με δεδομένα μελετών που δημοσιεύθηκαν στο Journal of the American College of Cardiology (JACC) την Παρασκευή.

Η σεμαγλουτίδη

Η έρευνα έδειξε επίσης ότι η σεμαγλουτίδη μπορεί να έχει ένα ευρύ φάσμα πλεονεκτημάτων για την υγεία πέρα ​​από την προηγουμένως προσδιορισμένη μείωση του κινδύνου σοβαρών καρδιακών επεισοδίων, όπως καρδιακές προσβολές και εγκεφαλικά επεισόδια. Σε μια συνέντευξη που δημοσιεύτηκε από το JACC, ο συν-συγγραφέας της εργασίας Benjamin Scirica είπε ότι οι ασθενείς που έλαβαν σεμαγλουτίδη στη δική του μελέτη εμφάνισαν μείωση 29% στους θανάτους από αιτίες που δεν συνδέονται με καρδιακά επεισόδια, προσθέτοντας ότι το βάρος δεν φαίνεται να είναι «κύριος μεσολαβητής» στα ευρήματα.

Η μεγάλη μελέτη, η οποία προηγήθηκε της πανδημίας και διεξήχθη σε αυτήν, πραγματοποιήθηκε σε πάνω από 17.600 άτομα που ήταν υπέρβαρα ή παχύσαρκα και υπέφεραν από καρδιακές παθήσεις, αλλά όχι από διαβήτη.

Φάρμακα αδυνατίσματος: Ποια συμπτώματα βελτίωσε η σεμαγλουτίδη

Άλλες μελέτες που δημοσιεύθηκαν από το JACC την Παρασκευή έδειξαν ότι η σεμαγλουτίδη βελτίωσε τα συμπτώματα που συνδέονται με την καρδιακή ανεπάρκεια, τη φλεγμονή και μια σειρά από άλλες λειτουργίες, καθώς και τη μείωση των θανάτων μεταξύ ασθενών που πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο.

Τα ευρήματα θα δώσουν περαιτέρω ώθηση στην Novo Nordisk που παράγει το Ozempic, η αξία της οποίας έχει εκτιναχθεί από τη δημοτικότητα των θεραπειών που βασίζονται στη σεμαγλουτίδη. Ο φαρμακευτικός κολοσσός έχει ανέβει επίπεδο και έχει καταστεί η πιο πολύτιμη εταιρεία της Ευρώπης, εν μέσω έντονου ανταγωνισμού παγκοσμίως στον τομέα της απώλειας βάρους με την αμερικανική Eli Lilly και μια σειρά από άλλες εταιρείες.

Η ανακάλυψη νέων πλεονεκτημάτων από τη σεμαγλουτίδη θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέες ιατρικές χρήσεις το εν λόγω φάρμακο.

Ο καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Yale και εκδότης του JACC, Harlan Krumholz, σε μια συνέντευξη στο JACC σημείωσε μεταξύ άλλων: «Αρχίζω να σκέφτομαι την απώλεια βάρους σχεδόν ως παρενέργεια, εννοώ ότι αυτά τα [φάρμακα] προάγουν πραγματικά την υγεία».

Πρόσθεσε ότι «σκεφτόμουν κυρίως για την καρδιομεταβολική υγεία… αλλά μπορεί να υπάρχουν πολλοί μηχανισμοί με τους οποίους η [σεμαγλουτίδη] μας κάνει πιο υγιείς και κατά κάποιο τρόπο αυτό υποδηλώνει ότι μας βοηθά να αντισταθούμε στις δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας».

Ωστόσο, ο Krumholz σημείωσε ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα για τις επιπτώσεις της σεμαγλουτίδης.

Δεν ήταν θετικές όλες οι παρενέργειες από τα φάρμακα απώλειας βάρους, και πιο συγκεκριμένα μια μελέτη που διεξήχθη από την Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ, φέτος, διαπίστωσε ότι τέτοια φάρμακα μπορεί να σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο για μια σπάνια οφθαλμική νόσο.

