Ρωσία – Ουκρανία: Η επίθεση στο Κουρσκ ίσως φέρει πιο κοντά τον τερματισμό της σύγκρουσης

Σε διάστημα 10 ημερών, ο πόλεμος Ρωσίας – Ουκρανίας έχει αλλάξει δραματικά. Η εισβολή των ουκρανικών δυνάμεων στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας στις 6 Αυγούστου άλλαξε τις ισορροπίες, με τους Ουκρανούς να υποστηρίζουν ότι έχουν προχωρήσει 1.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα μέσα στο ρωσικό έδαφος – αναδεικνύοντας μεγάλες ελλείψεις στον συντονισμό των ρωσικών δυνάμεων αλλά και αποτυχία πρόληψης της επίθεσης από τις μυστικές υπηρεσίες.

Οπως γράφει το «Foreign Policy», είναι η πρώτη φορά που η Ρωσία δέχεται εισβολή από ξένα στρατεύματα μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, δείχνοντας στους Ρώσους ότι ο αιματηρός πόλεμος που εξαπέλυσαν εναντίον της γειτονικής χώρας έχει επιστρέψει στην πατρίδα τους. Οι δυτικοί υποστηρικτές της Ουκρανίας φαίνεται να συμμετέχουν, με τον Λευκό Οίκο και τα κεντρικά γραφεία της Ευρωπαϊκής Ενωσης να εκδίδουν δηλώσεις ότι εναπόκειται στο Κίεβο να αποφασίσει για την επιχείρηση.

Προηγουμένως, είχε γίνει πολλή συζήτηση στην Ουάσιγκτον, στο Βερολίνο και στις Βρυξέλλες για τις υποτιθέμενες κόκκινες γραμμές του Κρεμλίνου που θα πυροδοτούσαν τον Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο και τον πυρηνικό Αρμαγεδδώνα. Ο φόβος για μια ανεξέλεγκτη κλιμάκωση οδήγησε την κυβέρνηση Μπάιντεν και ορισμένους από τους εταίρους της να περιορίσουν αυστηρά τόσο τους τύπους όπλων που παραδίδονται στην Ουκρανία όσο και την επιτρεπόμενη εμβέλειά τους.

Για παράδειγμα, η Ουκρανία δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει δυτικούς πυραύλους για να χτυπήσει στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη ρωσική πλευρά των συνόρων. Μέρος του αποτελέσματος και του σκοπού της επιχείρησης στο Κουρσκ θα μπορούσε να είναι η επίδειξη, για άλλη μια φορά, της πλάνης του επιχειρήματος της κόκκινης γραμμής, σημειώνει ο Αντρέας Ούμλαντ, αναλυτής στο Σουηδικό Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων.

Καθώς η επίθεση εκτυλίσσεται, είναι ακόμη πολύ νωρίς για να πούμε ποιους στρατηγικούς στόχους ελπίζει να επιτύχει το Κίεβο. Μια εικασία, που κερδίζει έδαφος, είναι ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε ταχύτερο τέλος τον πόλεμο. Η επιχείρηση καθιστά σαφές στον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ότι η Ουκρανία διατηρεί σημαντικές δυνατότητες να προκαλέσει προβλήματα στη Ρωσία.

Και αν οι ουκρανικές δυνάμεις μπορέσουν να διατηρήσουν τον έλεγχο του ρωσικού εδάφους – κάτι το οποίο σκοπεύουν, καθώς ενισχύονται με περισσότερο εξοπλισμό και φτιάχνοντας νέες αμυντικές γραμμές -, θα μπορούσε να ενισχύσει τη μόχλευση της Ουκρανίας σε οποιεσδήποτε πιθανές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Ηδη, η αστραπιαία επιδρομή της Ουκρανίας στη Ρωσία υπονομεύει τη διαδεδομένη ιδέα ότι ο Πούτιν κρατά όλα τα χαρτιά για να υπαγορεύσει τους όρους της κατάπαυσης του πυρός.

Difficult as it would be, efforts to achieve agreed partial de-escalation of parts of the conflict seems to me to make sense. Whether it would work is of course a different question. https://t.co/qme5YGrO4o

— Carl Bildt (@carlbildt) August 18, 2024