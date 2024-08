Ανακαλύφθηκε ναυάγιο πολεμικού πλοίου από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο

Ένα ναυάγιο που ανακαλύφθηκε στις ακτές του Aberdeenshire στη Σκωτία πιστεύεται ότι είναι ένα χαμένο πολεμικό πλοίο του Βασιλικού Ναυτικού που βυθίστηκε από γερμανικό υποβρύχιο κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Το HMS Hawke βυθίστηκε στη Βόρεια Θάλασσα αφού χτυπήθηκε από τορπίλη τον Οκτώβριο του 1914, σκοτώνοντας 524 ανθρώπους.

Η ανακάλυψη έγινε από την ομάδα δυτών Lost in Waters Deep την Κυριακή (11/8) μετά από χρόνια έρευνας και περιμένει να αναγνωριστεί το ναυάγιο επίσημα από το Βασιλικό Ναυτικό.

Ο Will Schwarz ήταν ένας από τους πρώτους δύτες που είδε τα βυθισμένα λείψανα 100 μέτρα κάτω από την επιφάνεια.

Δήλωσε στο Sky News: «Η ομάδα την έψαχνε για χρόνια. Το ίδιο το ναυάγιο είναι απλά αξιοσημείωτο».

Ο Schwarz, θαλάσσιος βιολόγος στο επάγγελμα, δήλωσε ότι ήταν ακόμα σε εξαιρετική κατάσταση παρά τα 110 χρόνια στο βυθό της θάλασσας.

«Η έλλειψη θρεπτικών συστατικών στο νερό σημαίνει ότι υπάρχει πολύ μικρή ανάπτυξη σε ορισμένα από τα αντικείμενα. Τα όπλα είναι σε άψογη κατάσταση. Είναι έτοιμα για μάχη. Υπήρχαν κομμάτια που έλαμπαν, είναι τρελό. Είναι πανέμορφο», δήλωσε ο ίδιος.

