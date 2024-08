Κάποιοι φεύγουν γιατί φοβούνται έναν ολοκληρωτικό πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, άλλων οι πτήσεις ακυρώθηκαν η μία μετά την άλλη: στο αεροδρόμιο της Βηρυτού οι επιβάτες περιμένουν επί ώρες, με έκδηλη ανησυχία για την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

«Δεν σκόπευα να φύγω. Ήθελα να περάσω όλο το καλοκαίρι στον Λίβανο και μετά να επιστρέψω στη Γαλλία για δουλειά», είπε η Ζοέλ Σφέιρ, που περιμένει στην ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα αναχωρήσεων. Αλλά «η πτήση μου ματαιώθηκε και αναγκάστηκα να κλείσω άλλο εισιτήριο για σήμερα», είπε η νεαρή Λιβανέζα.

Όπως και πολλοί συμπατριώτες της που εργάζονται ή σπουδάζουν στο εξωτερικό, η Σφέιρ επωφελήθηκε από τις καλοκαιρινές διακοπές για να επισκεφθεί τους συγγενείς και τους φίλους της που παραμένουν στη χώρα.

Όμως μετά τη δολοφονία, την περασμένη Τετάρτη, του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη και το ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό, μία ημέρα νωρίτερα, από το οποίο σκοτώθηκε ο στρατιωτικός ηγέτης της Χεζμπολάχ Φουάντ Σουκρ, πολλές αεροπορικές εταιρείες, όπως η Lufthansa και η Air France ανέστειλαν τα δρομολόγιά τους από και προς τη Βηρυτό.

Ταυτόχρονα, μετά τις απειλές για αντίποινα σε βάρος του Ισραήλ, πολλές χώρες (Σουηδία, ΗΠΑ, Βρετανία, Γαλλία, Ιορδανία, Σαουδική Αραβία) κάλεσαν τους πολίτες τους να εγκαταλείψουν τον Λίβανο το συντομότερο δυνατόν.

