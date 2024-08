Ο Ισμαήλ Χανίγια δολοφονήθηκε στην Τεχεράνη, την πρωτεύουσα του Ιράν, τα ξημερώματα της Τετάρτης, όπου βρισκόταν για την ορκωμοσία του νέου προέδρου της χώρας, Μασούντ Πεζεσικάν.

Αν και το Ισραήλ δεν έχει αναλάβει επίσημα την ευθύνη για την επίθεση θεωρείται δεδομένο ότι βρίσκεται πίσω από το χτύπημα.

Αυτά είναι όσα με βεβαιότητα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς.

Αυτό που επίσης μπορούμε με ασφάλεια να πούμε είναι ότι η δολοφονία αφήνει έκθετο το Ιράν σε σχέση με τις δυνατότητες ασφαλείας του.

Σε μία από τις ανακοινώσεις των Φρουρών της Επανάστασης αναφέρεται ότι η επίθεση έγινε από αέρος στις 2πμ τα ξημερώματα της Τετάρτης. Περισσότερες λεπτομέρειες θα δοθούν το επόμενο διάστημα αφού ολοκληρωθεί η έρευνα, ανέφερε η ανακοίνωση.

Την ίδια στιγμή ωστόσο πληθαίνουν τα σενάρια για τον τρόπο που έγινε η δολοφονία.

Το λιβανέζικο μέσο Al Mayadeen ανέφερε ότι η δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη «πραγματοποιήθηκε με πύραυλο που εκτοξεύτηκε από μία χώρα στην άλλη, όχι από το εσωτερικό του Ιράν».

Οι NYT, από την άλλη, σε δημοσίευμά τους ανέφεραν ότι η δολοφονία οφείλεται σε έξυπνη βόμβα που είχε φυτευτεί σε στρατιωτικό ξενώνα, όπου και διέμενε ο Χανίγια.

Σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο η βόμβα είχε τοποθετηθεί πριν από περίπου δύο μήνες στον ξενώνα, ο οποίος διοικείται και προστατεύεται από το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης και αποτελεί μέρος ενός μεγάλου συγκροτήματος, γνωστού ως Neshat, σε μια αριστοκρατική γειτονιά της βόρειας Τεχεράνης.

Breaking News: Ismail Haniyeh, the Hamas leader assassinated in Iran this week, was killed by a bomb smuggled into his guesthouse months ago, Middle Eastern officials said. https://t.co/O8sfQVjnNE

— The New York Times (@nytimes) August 1, 2024