«Ώρα να επανασυνδεθούμε με τον έξω κόσμο» - Η πρώτη συνέντευξη του νέου Βρετανού ΥΠΕΞ

Η Βρετανία επιδιώκει μία ισορροπημένη θέση στο πόλεμο στην Μέση Ανατολή και θα χρησιμοποιήσει διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται από την Χαμάς, δήλωσε στο Reuters ο Ντέιβιντ Λαμί, ο νέος υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο βρετανός υπουργός Εξωτερικών πραγματοποιεί επίσκεψη στην Γερμανία, στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό.

«Ήρθε η ώρα το Ηνωμένο Βασίλειο να επανασυνδεθεί με τον έξω κόσμο», δήλωσε ο Ντέιβιντ Λαμί σε συνέντευξη που έδωσε στο Βερολίνο.

«Θέλω να επιστρέψουμε σε μία ισορροπημένη θέση ως προς το Ισραήλ και την Γάζα. Ημασταν πολύ σαφείς ότι θέλουμε μία κατάπαυση του πυρός… Θέλουμε την απελευθέρωση των ομήρων».

«Οι συγκρούσεις πρέπει να σταματήσουν, η βοήθεια πρέπει να φθάσει και θα χρησιμοποιήσω όλες τις διπλωματικές προσπάθειες για να διασφαλίσουμε ότι θα επιτύχουμε αυτήν την κατάπαυση του πυρός», πρόσθεσε.

It’s time to reset our relationship with our European friends and allies. That’s why I’m in Germany, on my first visit as Foreign Secretary.

Together @ABaerbock and I will address shared threats and support Ukraine.

— David Lammy (@DavidLammy) July 6, 2024