Πλουσιοπάροχα δώρα αντάλλαξαν Κιμ Γιονγκ Ουν και Βλαντίμιρ Πούτιν κατά την επίσκεψη του Ρώσου προέδρου στη Βόρεια Κορέα, από σετ τσαγιού κι ένα μικρό ξίφος ναυάρχου μέχρι κυνηγετικούς σκύλους, ωστόσο το δώρο που αναμφίβολα «μαγνήτισε» όλα τα βλέμματα ήταν η ρωσικής κατασκευής λιμουζίνα Aurus.

Οι νοτιοκορεατικές εταιρείες ήταν ανάμεσα στους μεγαλύτερους προμηθευτές της Aurus

Μάλιστα ο Ρώσος πρόεδρος πήγε βόλτα τον Κιμ Γιονγκ Ουν με τη λιμουζίνα που του χάρισε στους δρόμους τις Πιονγιάνγκ, ενώ στη συνεχεία και ο αρχηγός του κράτους της Βόρειας Κορέας οδήγησε την Aurus.

Ωστόσο, παρότι στις φωτογραφίες ο Κιμ Γιονγκ Ουν εμφανιζόταν χαμογελαστός τελικά ίσως το δώρο να μην του άρεσε αν γνώριζε ότι χρησιμοποιεί εξαρτήματα που από τη Νότια Κορέα.

Όπως αναφέρει το Reuters, το πολυτελές σεντάν προοριζόταν να ενσαρκώσει την εγχώρια ανδρεία της Ρωσίας και τη μειωμένη εξάρτηση από την εισαγόμενη τεχνολογία και τα εισαγόμενα αγαθά, όταν παρουσιάστηκε το 2018.

Ωστόσο, τα τελωνειακά αρχεία δείχνουν ότι η εταιρεία που το κατασκευάζει χρησιμοποιεί εκατομμύρια δολάρια για εισαγωγές εξαρτημάτων, πολλά από τα οποία φτάνουν στη Ρωσία από αυτό που ο Κιμ έχει περιγράψει ως τον «κύριο εχθρό» της χώρας του, δηλαδή τη Νότια Κορέα.

Τι δείχνουν οι εισαγωγές για το δώρο του Πούτιν

Οι εισαγωγές δείχνουν τη συνεχιζόμενη εξάρτηση της Ρωσίας από τη δυτική τεχνολογία, καθώς προσπαθεί να ξεπεράσει τις προσπάθειες της Δύσης να την αποκόψει από τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού με τις διαρκείς κυρώσεις ως τιμωρία για την εισβολή της στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τα τελωνειακά αρχεία που επικαλείται το Reuters, η Ρωσία εισήγαγε εξοπλισμό και εξαρτήματα αξίας τουλάχιστον 34 εκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ 2018 και 2023 για τη συναρμολόγηση αυτοκινήτων και μοτοσικλετών Aurus. Το Reuters δεν έχει πρόσβαση σε πιο πρόσφατα στοιχεία.

Οι εισαγωγές περιλάμβαναν εξαρτήματα αμαξωμάτων αυτοκινήτων, αισθητήρες, προγραµµατιζόµενους λογικούς ελεγκτές, διακόπτες, εξοπλισμό συγκόλλησης και άλλα εξαρτήματα αξίας σχεδόν 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων που εισήχθησαν από τη Νότια Κορέα. Εξαρτήματα εισήχθησαν επίσης από την Κίνα, την Ινδία, την Τουρκία, την Ιταλία και άλλες χώρες της Ε.Ε.

Όπως έδειξαν τα αρχεία, οι ξένες προμήθειες για την Aurus συνέχισαν να έρχονται μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, με αγαθά αξίας σχεδόν 16 εκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων 5 εκατομμυρίων δολαρίων που παρήχθησαν στη Νότια Κορέα, τα οποία εισήχθησαν από τον Φεβρουάριο του 2022.

Το Reuters δεν μπόρεσε να προσδιορίσει συγκεκριμένα ποια εισαγόμενα ξένα εξαρτήματα κατέληξαν στο αυτοκίνητο που χαρίστηκε στον Κιμ, ωστόσο οι εισαγωγές δεν παραβίαζαν τις κυρώσεις, καθώς η Aurus LLC έπεσε «θύμα» των τιμωρητικών μέτρων από τις ΗΠΑ τον Φεβρουάριο του 2024.

Αυξανόμενη παραγωγή

Η Aurus αναπτύχθηκε από το ρωσικό κρατικό ερευνητικό ινστιτούτο NAMI σε συνεργασία με τη ρωσική αυτοκινητοβιομηχανία Sollers η οποία έκτοτε πούλησε το μερίδιό της.

Η εταιρεία ξεκίνησε την επίσημη παραγωγή στην περιοχή Ταταρστάν της Ρωσίας, περίπου 1.000 χιλιόμετρα από τη Μόσχα, το 2021 – πριν από αυτό γινόταν σε μικρή, πειραματική κλίμακα στη NAMI. Αργότερα φέτος θα ξεκινήσει πρόσθετη παραγωγή στην Αγία Πετρούπολη, στο πρώην εργοστάσιο της Toyota.

Η Toyota είναι μία από τις πολλές ξένες αυτοκινητοβιομηχανίες που αποχώρησαν από τη ρωσική αγορά μετά την εισβολή στην Ουκρανία, την οποία η Ρωσία αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση».

Οι αποχωρήσεις άφησαν ένα κενό που οι Κινέζοι παραγωγοί έσπευσαν να καλύψουν, καταλαμβάνοντας γρήγορα περισσότερο από το μισό μερίδιο αγοράς και εκθέτοντας την περιορισμένη εγχώρια παραγωγική ικανότητα της Ρωσίας.

Οι νοτιοκορεατικές εταιρείες ήταν ανάμεσα στους μεγαλύτερους προμηθευτές της Aurus, μεταξύ των οποίων η Kyungki Industrial Co, παραγωγός βιομηχανικού εξοπλισμού, η BYT CO LTD, κατασκευαστής εξαρτημάτων αμαξωμάτων αυτοκινήτων και η Enertech International Inc., προμηθευτής μπαταριών.

Η ιταλική εταιρεία παραγωγής πλαστικών εξαρτημάτων Industrie Ilpea Spa και η εταιρεία Rain Electronics του Χονγκ Κονγκ παρείχαν επίσης προϊόντα. Ένας υπάλληλος της Kyungki Industrial Co επιβεβαίωσε ότι η εταιρεία έχει προμηθεύσει εξαρτήματα στην Aurus LLC και συνεχίζει να το κάνει, ενώ δεν ανησυχεί για πιθανές κυρώσεις αρνούμενος να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Μοιάζει με τα σοβιετικής εποχής λιμουζίνα ZIL

Η Aurus είναι ρετρό στυλ της λιμουζίνας ZIL της σοβιετικής εποχής, είναι το επίσημο προεδρικό αυτοκίνητο της Ρωσίας και χρησιμοποιήθηκε από τον Πούτιν στις προεδρικές ορκωμοσίες του το 2018 και το 2024.

Ο Πούτιν έχει δώσει τώρα στον Κιμ, που πιστεύεται ότι είναι φανατικός οπαδός της αυτοκίνησης, δύο αυτοκίνητα Aurus, το πρώτο κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Κιμ στη Ρωσία τον Φεβρουάριο και ένα ελαφρώς διαφορετικό μοντέλο στη Βόρεια Κορέα τον Ιούνιο.

Οι τιμές για τα αυτοκίνητα Aurus – υπάρχουν τέσσερα μοντέλα, συμπεριλαμβανομένου ενός SUV και μιας θωρακισμένης έκδοσης – ξεκινούν από 46,625 εκατομμύρια ρούβλια (528.356 δολάρια). Στους πελάτες περιλαμβάνεται ο πρόεδρος του Τουρκμενιστάν, Σερντάρ Μπερντιμουχαμέντοφ.

Η Aurus πούλησε 107 αυτοκίνητα στη Ρωσία το 2023, σύμφωνα με στοιχεία της ρωσικής αναλυτικής υπηρεσίας Autostat, αλλά δεν αποκαλύπτει αριθμούς παραγωγής.