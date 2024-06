Αυτά είναι τα think tank του ΣΥΡΙΖΑ για την Εθνική Άμυνα, την Αγροτική Πολιτική και τη Ζωοφιλία

Τις συνθέσεις των think tank για την Εθνική Άμυνα, την Αγροτική Πολιτική και τη Ζωοφιλία έδωσε σήμερα Τετάρτη 26 Ιουνίου στη δημοσιότητα ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, στη συνέχεια των όσων ανακοινώθηκαν χθες Τρίτη για τους τομείς του Απόδημου Ελληνισμού, το Μεταναστευτικό και την Αναπηρική Πολιτική.

«Το think tank απαρτίζουν καταξιωμένα στον τομέα τους στελέχη και συγκεκριμένα οι Νικόλαος Αργυρός , Κωνσταντίνος Παναγόπουλος Νικόλαος Ντούρος, Αλεξία Στούπη και Κωνσταντίνος Καραγεώργης», υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ για το think tank Εθνικής Άμυνας.

Τα βιογραφικά των μελών του think tank Εθνικής Άμυνας, όπως παρουσιάζονται από τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ:

Νικόλαος Αργυρός

Σπούδασε Ηλεκτρονικός Μηχανικός στο Α.Ε.Ι Πειραιά με μεταπτυχιακό στο RMIT University of Australia. Διετέλεσε για πάνω από τριάντα πέντε χρόνια διευθυντικό στέλεχος σε κορυφαίες εταιρείες της Αμυντικής Βιομηχανίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Διαθέτει ευρεία γνώση και εξειδίκευση ειδικού βάρους στον τομέα της αμυντικής τεχνολογίας με υψηλού επιπέδου διοικητικές δεξιότητες.

Έχει διακριθεί ως υπεύθυνος της διοίκησης & διαχείρισης μεγάλου αριθμού εξοπλιστικών προγραμμάτων, με υψηλή τεχνολογική προστιθέμενη αξία και δυναμική παρουσία στις διεθνείς αγορές.

Έχει συμβάλλει διαχρονικά στην παραγωγική αναβάθμιση της εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας με την επίτευξη αποτελεσματικών συνεργασιών μεταφοράς τεχνογνωσίας με αμυντικές βιομηχανίες του εξωτερικού.

Σημαντική επίσης, είναι η συνεισφορά του στην ενίσχυση της Ελληνικής παραγωγικής ταυτότητας για να παράγουμε υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας αμυντικά προϊόντα (Designed/Made-in-Greece). Στη συνέχεια, τα τελευταία χρόνια διετέλεσε Senior Technical & Management Advisor στη μεγαλύτερη εταιρεία Αεροδιαστημικής & Άμυνας στην Ινδία, διακεκριμένη εμπειρία που προσθέτει ακόμη μια επιτυχημένη περίοδο στην επαγγελματική του πορεία.

Κωνσταντίνος Παναγόπουλος

Εργάζεται ως Μηχανικός Διοίκησης. Κατέχει μεταπτυχιακό του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Υπηρέτησε στο Γενικό Επιτελείο του Ναυτικού, με εξειδίκευση ειδικού βάρους στον τομέα της ηλεκτρονικής διαχείρισης.

Έχει εργαστεί στη βιομηχανία και σε επιχειρήσεις πληροφορικής. Διαθέτει εμπειρία διαχείρισης έργων στον τομέα της προστασίας κρίσιμων υποδομών, της διαχείρισης ρίσκου και προηγμένων τεχνολογιών.

Νικόλαος Ντούρος

Εργάζεται ως Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός με μεταπτυχιακό από το Πανεπιστήμιο του Στράθκλαιντ (Strathclyde) της Γλασκώβης. Εξειδικεύεται στο σχεδιασμό και κατασκευή φρεγατών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Συμμετείχε στην έρευνα συστημάτων δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα από εμπορικά πλοία. Είχε εργαστεί στη μελέτη εφικτότητας συστημάτων αξιοποίησης παλιρροιακής ενέργειας. Πρώην ιπτάμενος μηχανικός ελικοπτέρων του Στρατού Ξηράς .

Αλεξία Στούπη

Ολοκληρώνει το Μεταπτυχιακό της στην Εφαρμοσμένη Στρατηγική και Διεθνή Ασφάλεια στο Πανεπιστήμιο του Plymouth. Απόφοιτη της Σχολής Εθνικής Άμυνας με Πτυχίο Επιτελούς στις Αμυντικές και Στρατηγικές Σπουδές. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες & Δημόσια Διοίκηση και αποφοίτησε από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Είναι ανώτατο στέλεχος της Δημόσιας Διοίκησης με εργασιακή εμπειρία στο ΥΠΕΘΑ ενώ εργάστηκε και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Έλαβε μέρος σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα του NATO για την Διεθνή Ασφάλεια και έχει συμμετάσχει σε πληθώρα ομάδων εργασίας με τελευταία του University of Plymouth για την «αντιμετώπιση υβριδικών απειλών στην Ναυτιλία και το Διάστημα».

Αντιναύαρχος Π.Ν. (ε.α.) Κωνσταντίνος Καραγεώργης

Έχει δραστηριοποιηθεί στους τομείς της Άμυνας και Ασφάλειας, Διεθνών Σχέσεων, Διοίκησης και Διαχείρισης προσωπικού και πόρων, Εκπαίδευσης και Ναυτιλίας. Έχει υπηρετήσει σε διάφορες υπηρεσίες και μονάδες των Ε. Δ. Για πέντε χρόνια έχει διατελέσει κυβερνήτης Πολεμικών Πλοίων και έχει υπηρετήσει ως Ναυτικός Ακόλουθος της Ελλάδας στο Παρίσι, Διοικητής της Διοίκησης Ταχέων Σκαφών, Διοικητής της Διοίκησης Ναυτικής Εκπαίδευσης και, από το 2015 έως το 2017, ως Αρχηγός Στόλου.

Το 2017 τοποθετήθηκε ως Στρατιωτικός Εκπρόσωπος της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ και στην ΕΕ, στις Βρυξέλλες, θέση από την οποία απέκτησε σημαντική εμπειρία επί των διεθνών σχέσεων και των γεωπολιτικών και διακρατικών ισορροπιών των δύο οργανισμών.

Μετά την αποστρατεία του εργάστηκε στην εταιρεία κατασκευών αεροπορικού υλικού και ανταλλακτικών AERONAVA U.S. S.A., ως αντιπρόεδρος, υπεύθυνος Ανάπτυξης και Διαχείρισης Πόρων και Προσωπικού της εταιρείας και ως Διευθυντής του Maritime Security College, του Global Maritime Risk Management Group Διάπλους. Είναι κάτοχος των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών: Master in Public Administration, Harvard Kennedy School of Government, Cambridge Massachusetts (USA) 2004. Master of Science in Computer Science, Naval Postgraduate School, Monterey CA (USA) 1992. Ομιλεί άριστα την Αγγλική και τη Γαλλική.​

Το think tank για την Αγροτική Πολιτική

Όσον αφορά τα πρόσωπα που θα αποτελέσουν το think tank του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ για την Αγροτική Πολιτική, πρόκειται για τους Θεοφάνη Γεωργόπουλο, Δημήτριο Μπιλάλη, Δρ. Σπυρίδωνα Βυζαντινόπουλο, Δρ. Ναπολέοντα Καππάτο, Έλενα Μαγείρου και Δρ. Παναγιώτη Σαρρή.

Τα βιογραφικά των μελών του think tank Αγροτικής Πολιτικής, όπως παρουσιάζονται από τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ:

Θεοφάνης Γεωργόπουλος

Είναι διορισμένος ως Μόνιμος Λέκτορας Εφαρμογών σε προσωποπαγή θέση (Μέλος Δ.Ε.Π) στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής. Εξειδικεύεται στην «Τεχνολογία και Ποιοτικό έλεγχο σιτηρών και αρτοσκευασμάτων».

Είναι απόφοιτος του τμήματος Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλος σπουδών (Licentiate) στην Τεχνολογία Τροφίμων από το Department of Food Technology, Engineering and Nutrition, Lund University, Σουηδία. Συμμετέχει σε Επιτροπές, Μητρώα, Ερευνητικά Προγράμματα. Είναι μέλος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ) και μέλος της American Association of Cereal Chemists (AACC). Επίσης είναι μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Τεχνολόγων Τροφίμων (ΠΕΤΕΤ).

Δημήτριος Μπιλάλης

Είναι Διδάκτωρ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Καθηγητής Γεωργίας & Βιολογικής Γεωργίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίτιμος Διδάκτορας του USAMV Cluj. Είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Γεωργίας.

Έχει δημοσιεύσει πλέον των 135 εργασιών σε διεθνή περιοδικά και πολύ μεγάλο αριθμός σε διεθνή συνέδρια. Είναι μέλος σε editorial board διεθνών ερευνητικών περιοδικών. Επιστημονικός Υπεύθυνος και μέλος ερευνητικών ομάδων σε πάνω από 70 projects (Ευρωπαϊκά, Εθνικά και του Ιδιωτικού τομέα).

Διδάσκει σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του Εξωτερικού. Έχει σχεδιάσει Μέτρα Αγροτικής Πολιτικής για χώρας μας. Έχει διατελέσει εθνικός εκπρόσωπος της IFOAM EU. Έχει υπάρξει μέλος σε μεγάλο αριθμό επιτροπών του Υπουργείου Γεωργίας & Παιδείας. Εισηγητής στο Ελληνικό κοινοβούλιο για θέματα Βιολογικής Γεωργίας, GMO, Φαρμακευτική Κάνναβη.

Δρ. Σπυρίδων Βυζαντινόπουλος

Είναι Γεωπόνος, απόφοιτος της Ανωτέρα Γεωπονικής Σχολής Αθηνών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Διδακτορικού από το Πανεπιστήμιο Reading της Αγγλίας. Έχει υπηρετήσει σε διάφορες θέσεις τον αγροτικό τομέα της χώρας μας (γεωπόνος εφαρμογών, στέλεχος του ΥΠΑΑΤ, ερευνητής στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ). Διετέλεσε Γεν. Δ/ντής του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.

Συμμετείχε σε επιστημονικές επιτροπές για τη διαμόρφωση αγροτικής και ερευνητικής πολιτικής για το ΥΠΑΑΤ και την ΕΕ. Σαν συντονιστής ή εμπειρογνώμονας συμμετείχε σε προγράμματα διδυμοποίησης της ΕΕ σε διάφορες χώρες. Διετέλεσε μέλος του FOCUS group της ΕΕ και συμμετείχε σαν εμπειρογνώμονας σε διάφορους διεθνείς οργανισμούς . Έχει εμπειρία στη διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων και έχει δημοσιεύσει ερευνητικές εργασίες σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά.

Δρ. Ναπολέων Καππάτος

Γεωπόνος – Περιβαλλοντολόγος, κατέχει Διδακτορικό (Ph.D.) στην Περιβαλλοντική Μηχανική. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (M.Sc.) στη Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (M.Sc.) στη Γεωχημική Ρύπανση Περιβάλλοντος. Πτυχίο Γεωπόνου Φυτικής Παραγωγής. Είναι ενεργό μέλος στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.), στο Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (Ε.Ι.Ε.Ε.), στο Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (I.I.I.A.).

Κατέχει Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Εκπαιδευτικής Επάρκειας από την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) – Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων. Έχει διατελέσει Επιθεωρητής Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας ως προς το ISO 9001:2000: στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Υψηλής Τεχνολογίας (IRCA). Διαθέτει ευρεία εμπειρία και εξειδίκευση στην περιβαλλοντική μηχανική, τη γεωχημική ρύπανση, και τις δημόσιες πολιτικές με έμφαση στην αγροτική διακυβέρνηση και την ασφάλεια ποιότητας.

Έχει συμβάλλει στην εκπαίδευση και επιμόρφωση στελεχών της δημόσιας διοίκησης. Έχει συμβάλει στη διαμόρφωση στρατηγικών επιλογών και ετήσιων σχεδίων δράσης. Κατά την διάρκεια ετών στα καθήκοντά του ήταν, η Παρακολούθηση και αξιολόγηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. Η Παρακολούθηση εφαρμογής ευρωπαϊκών πολιτικών και επενδύσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η Παρακολούθηση υλοποίησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και των μεταρρυθμίσεων στον αγροδιατροφικό, ενεργειακό και περιβαλλοντικό τομέα.

Έχει συμμετάσχει σε ομάδες εργασίας για την περιφερειακή ανάπτυξη και την παρακολούθηση τεχνικής βοήθειας σε συνεργασία με την SRSS της Ε.Ε. Ήταν στην Εκπροσώπηση του O.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σε ελέγχους και συναντήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και Εκπρόσωπος του O.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σε συναντήσεις Ευρωπαϊκών Οργανισμών Πληρωμών και Ελέγχων Αγροτικών Επιδοτήσεων.

Έλενα Μαγείρου

Είναι Γεωπόνος – Βιοκαλλιεργήτρια. Σπούδασε Γεωπόνος στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Για 8 χρόνια εργάστηκε ως στέλεχος σε εταιρεία Γαλλικών συμφερόντων. Από το 1996 βιοκαλλιεργεί τα κτήματά της, λειτουργεί έναν μικρό παραδοσιακό αγροτουριστικό ξενώνα, παράγει πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και κρασί από τοπικές ποικιλίες.

Επίσης συντάσσει μελέτες για ευρωπαϊκά αναπτυξιακά προγράμματα για συμπολίτες της, βοηθώντας στην εναλλακτική ανάπτυξη της υπαίθρου, καθώς και στον εκσυγχρονισμό των αγροτικών συνεταιρισμών του τόπου της.

Δρ. Παναγιώτης Σαρρής

Έχει σπουδάσει Μοριακή Βιοιατρική και είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων ειδίκευσης: στην Κλινική Χημεία & Μικροβιολογία και στη Βιοτεχνολογία Φυτών. Έχει ολοκληρώσει το διδακτορικό του στη «Μικροβιολογία και Μοριακές Αλληλεπιδράσεις Μικροβίου – Ξενιστή» από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Είναι Καθηγητής Μικροβιολογίας, Τμήμα Βιολογίας. Επίτιμος Καθηγητής στη Σχολή Επιστημών Ζωής, Μεγάλη Βρετανία.

Ήταν Συνεργαζόμενος Ερευνητής στην Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης, Εργαστήριο Βακτηριολογίας, Παρασιτολογίας, Ζωονόσων και Γεωγραφικής Ιατρικής. Είναι μέλος της Επιτροπής Ακαδημαϊκού Συντονισμού του Π.Π.Δ.Ε. της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Μέλος της συντακτικής ομάδας σε 5 επιστημονικά περιοδικά υψηλής απήχησης και μέλος των κριτικών επιτροπών σε μεγάλο αριθμό επιστημονικών εκδοτικών οίκων.

Είναι Επιστημονικός υπεύθυνος και διαχειριστής 18 εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων, συνολικού ύψους άνω των 4,2 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι Εκπρόσωπος της Μεγάλης Βρετανίας και της Ελλάδας σε ευρωπαϊκά consortia (COST κ.α.) σε θέματα που άπτονται των επιστημονικών του πεδίων.

Έχει δημοσιεύσει σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως τα Science, Cell, Nature, Nature Genetics, PNAS και PLoS, με περισσότερες από 2950 αναφορές στο έργο του. Έχει προσκληθεί ως κεντρικός ομιλητής σε περισσότερα από 30 διεθνή και εθνικά συνέδρια. Σημαντική στιγμή στην καριέρα του ήταν όταν η δημοσιευμένη εργασία του στο περιοδικό Cell το 2015 ανακηρύχθηκε ως μία από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις στη βιολογία παγκοσμίως και μνημονεύτηκε στο περιοδικό Science.

Το think tank για την προώθηση της Ζωοφιλίας

Τέλος, ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ έδωσε στη δημοσιότητα τα τέσσερα πρόσωπα που απαρτίζουν το think tank για την προώθηση της ζωοφιλίας .

«Οι τέσσερις γυναίκες είναι η Κατερίνα Λουκάκη, Δήμητρα Τuria – Αντωνάτου, Έλενα Σιάμπου και Νότα Καλομοίρη, όλες τους με πλούσια εθελοντική δράση και γνώση στον τομέα αυτόν», σημειώνεται από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Τα βιογραφικά των μελών του think tank Ζωοφιλίας, όπως παρουσιάζονται από τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ:

Κατερίνα Λουκάκη

Κτηνίατρος με επιστημονικό αντικείμενο τα ζώα συντροφιάς. Υποστήριξε πρώτη φορά διδακτορική διατριβή στην Ελλάδα και στην Ευρώπη ( Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ ) με θέμα «Θεραπευτική Συμβολή των ζώων συντροφιάς σε παιδιά με χρόνια νοσήματα και σε υγιή παιδιά», το οποίο ήταν έναυσμα για εφαρμογές Animal Assisted Therapy και στη χώρα μας, όπου οδήγησε παράλληλα σε διακρίσεις σε Παγκόσμια και Ελληνικά Κτηνιατρικά Συνέδρια.

Η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας ( ετ. ίδρυσης 1924) εκπροσωπώντας την Ελλάδα σε διεθνείς Οργανισμούς. Διαμόρφωσε, στήριξε και στηρίζει με προσωπική παρουσία προγράμματα Ζωοφιλίας σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία σε διάφορους δήμους της χώρας από το 2012.

Δήμητρα Τuria Αντωνάτου

Μάχιμη Εθελόντρια. Με συμμετοχή σε δυο προγράμματα WWF-ΕΕ για την προστασία της μεσογειακής φώκιας στο Ιόνιο. Συντονίστρια προγραμμάτων πρόληψης (στειρώσεις) σε αδέσποτα ζώα με εθελοντές κτηνιάτρους αποκλειστικά σε Δήμους. Εκπαιδεύτρια μελών Πενταμελούς Επιτροπής Διαχείρισης «αδέσποτων» ζώων. Μέλος φιλοζωικού σωματείου με έδρα στην Αθήνα.

Έλενα Σιάμπου

Πτυχιούχος του τμήματος Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχω εργαστεί για περισσότερα από 20 χρόνια στον περιοδικό Τύπο. Με πολυετή εθελοντική δράση τόσο στον τομέα της αλληλεγγύης όσο και της φιλοζωίας.

Μία πρωτοβουλία της το 2020, οδήγησε στο κίνημα για δημιουργία πάρκων σκύλων στις γειτονιές (Give Dogs a Park). Θέλει να συνδράμει στην μεγαλύτερη πρόκληση για τον φιλοζωικό κόσμο στην Ελλάδα που είναι η κατάρριψη των λανθασμένων στερεοτύπων που επικρατούν, πρωτίστως με την αξιοποίηση διεθνών επιστημονικών δεδομένων και ορθής ενημέρωσης.

Νότα Καλομοίρη

Εργάζεται αρκετά χρόνια σε διοικητικές θέσεις του ιδιωτικού τομέα (κυρίως στη διοργάνωση συνεδρίων, επιστημονικών ημερίδων). Οι σπουδές της αφορούν στον Ελληνικό Πολιτισμό, κυρίως όμως θεωρεί τον εαυτό της, Ακτιβίστρια Αστικών Αδέσποτων.

Έχει οργανώσει αρκετές ομάδες στη γειτονιά της, ώστε με τον ένα ή τον άλλον τρόπο να υπάρχει μια συνεννόηση για τις βασικές ανάγκες των αδέσποτων της περιοχής αλλά αυτό φυσικά δεν είναι αρκετό.

Υπήρξε εθελόντρια του δήμου Αθηναίων. Κατάφερε να οργανώσει ομάδες εθελοντών, για την περίθαλψη, μεταφορά σε κτηνιατρεία, επίβλεψη του χώρου γατών του Δήμου Αθηναίων καθώς και οργάνωση εκδηλώσεων υιοθεσίας.

Με την ολοκλήρωση και την μετατροπή του χώρου σε δημοτικό κτηνιατρείο από τον Δήμο, είχε ήδη καταφέρει σε ενάμιση χρόνο να υιοθετηθούν (κατόπιν ελέγχου) σε σπίτια, 36 γάτες. Η άποψή της είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει αρκετός έλεγχος στην τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και στις φιλοζωικές οργανώσεις, γιατί το θέμα των αδέσποτων πια θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με υπευθυνότητα στη χώρα μας.