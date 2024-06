«Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε διαπραγματεύσεις με τη Ροστόφ για τον Άλμκβιστ»

Ο ΠΑΟΚ οριστικοποίησε χθες βράδυ (8/6) την παραμονή του Γιάννη Κωνσταντέλια στο ρόστερ της ομάδας και πλέον στρέφει το βλέμμα του στην ενίσχυσή του.

Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα ο Δικέφαλος του Βορρά έχει αποφασίσει να μην ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς του Μάρκος Αντόνιο από την Λάτσιο, με τον ίδιο δημοσιογράφο, Νίκολο Σκίρα, να τονίζει ότι οι Θεσσαλονικείς δουλεύουν τις τελευταίες μέρες για να κλείσουν μία μεταγραφή.

Συγκεκριμένα, ο Σκίρα αναφέρει ότι ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με τη ρωσική Ροστόφ προκειμένου να κάνει δικό του τον Πόντους Άλμκβιστ, με τους ασπρόμαυρους να είναι… ζεστοί για την απόκτηση του 24χρονου εξτρέμ.

Ο Άλκμβιστ, αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν ως δανεικός στη Λέτσε με την οποία αγωνίστηκε σε 32 ματς καταγράφοντας 3 γκολ και ισάριθμες ασίστ, ωστόσο πλέον έχει επιστρέψει στην ομάδα στην οποία και ανήκει.

Το συμβόλαιο του με τη Ροστόφ, λήγει το καλοκαίρι του 2025 και η τιμή του παίκτη κοστολογείται στα 3 εκατ. ευρώ. Μεταξύ άλλων στην καριέρα του ο Άλμκβιστ έχει αγωνιστεί στη Βάρμπεργκς, τη Σίλβια, την Ουτρέχτη, τη Νόρμπι, την Νόρκεπινγκ και την Πογκόν.

