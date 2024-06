Καταστροφές και 12 νεκροί από πλημμύρες στη Νότια Αφρική

Δώδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Νότια Αφρική, σε ανατολικές επαρχίες που βρέχονται από τον Ινδικό Ωκεανό, εξαιτίας πλημμυρών που προκάλεσαν ισχυρές βροχοπτώσεις συνοδευόμενες από σφοδρούς ανέμους, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές χθες Δευτέρα το βράδυ (φωτογραφία, επάνω, Gift of the Givers/Facebook).

Στην επαρχία του Ανατολικού Ακρωτηρίου (νοτιοανατολικά), «ο απολογισμός έχει φθάσει τους επτά νεκρούς», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της κοινότητας Κόλπος Νέλσον Μαντέλα.

Πάνω από 2.000 άνθρωποι χρειάστηκε ν’ απομακρυνθούν εσπευσμένα από τις εστίες τους, ειδικά οικογένειες εγκατεστημένες σε πρόχειρα φτιαγμένα οικήματα, σε παραγκουπόλεις. Ο δήμος απηύθυνε έκκληση να γίνουν δωρεές σε είδος καθώς οι εκτοπισμένοι χρειάζονται κουβέρτες, τρόφιμα και ιματισμό.

Βορειότερα, κοντά στην Ντέρμπαν, στην περιοχή που γειτονεύει με την ΚουαΖούλου-Νατάλ (ανατολικά), «πέντε άνθρωποι δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους» ενώ υπάρχουν «δεκάδες» τραυματίες, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το 2022, αυτό το μεγάλο λιμάνι και τα περίχωρά του χτυπήθηκαν από τις χειρότερες πλημμύρες στην ιστορία της χώρας. Καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν τρομακτικά ποτάμια λάσπης, που κατάπιναν ότι έβρισκαν στο διάβα τους.

Πάνω από 400 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και οι ζημιές αποτιμήθηκε πως ανέρχονταν σε πολλά εκατομμύρια ευρώ.

Χθες βράδυ, ομάδες έρευνας και διάσωσης παρέμεναν ανεπτυγμένες και στις δυο επαρχίες.

Οπτικό υλικό που δημοσιοποιήθηκε από τις αρχές εικονίζει κατεστραμμένα σπίτια, δρόμους καλυμμένους από τα νερά, ξεριζωμένα δέντρα. Αναφέρθηκαν διακοπές της ηλεκτροδότησης κατά τόπους.

Οι σφοδρές κατακρημνίσεις επικεντρώνονται μέχρι τώρα σε παραθαλάσσιες περιοχές, όμως η μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε έκτακτα προειδοποιητικά δελτία για επικίνδυνα φαινόμενα στις τέσσερις από τις εννέα επαρχίες της Νότιας Αφρικής.

