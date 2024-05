Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των καταστροφικών πλημμυρών που σάρωσαν την πόλη Μασχάντ, στο βορειοανατολικό Ιράν, όπως μετέδωσε την Πέμπτη (16/5) το πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Μια μητέρα και τα τέσσερα παιδιά της βρήκαν τον θάνατο όταν ορμητικός χείμαρρος προκάλεσε την κατάρρευση του σπιτιού τους. Δεκάδες αυτοκίνητα παρασύρθηκαν σαν καρυδότσουφλα, όπως μαρτυρούν οι εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας, και σε ένα εξ αυτών εντοπίστηκαν αργότερα νεκροί οι δύο επιβαίνοντες, σύμφωνα με τον επικεφαλής της τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Torrential rains in Mashhad, north-eastern Iran, caused flash floods, leading to widespread devastation. Seven people are confirmed dead, while 12 others are missing. pic.twitter.com/0nB3QSHbZy

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) May 16, 2024