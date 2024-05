Επιστρέφει το Φεστιβάλ «Αναιρέσεις» – Νέα τοποθεσία: Θέατρο Βράχων

Στο Θέατρο Βράχων θα ανανεώσει το ετήσιο ραντεβού του για τις 31 Μαΐου, 1 και 2 Ιουνίου, το φεστιβάλ Αναιρέσεις, με τους οργανωτές του να υπόσχονται μια «δυναμική επιστροφή κόντρα σε κυβέρνηση, κεφάλαιο, κράτος και πρυτανικές αρχές που έχουν βαλθεί να εξαφανίσουν τα πολιτικά – πολιτιστικά φεστιβάλ.»

Το κεντρικό σύνθημα του φεστιβάλ «Στις μέρες της οργής, χτίζουμε τον κόσμο της ανατροπής!» δίνει και το βασικό στίγμα του φεστιβάλ που είναι «ότι η οργή της νεολαίας και του λαού που αποτυπώνεται απ’ άκρη σε άκρη της γης θα καταφέρει να βρει τους δρόμους να χτίσει τον κόσμο που θα χωράει τις ανάγκες και τα δικαιώματα τους, ανατρέποντας αυτή την μαύρη καθημερινότητα που υπόσχονται».

Το φεστιβάλ περιλαμβάνει πολιτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, αναζητήσεις, συζητήσεις, δυνατή μουσική και χειραφετητικό πολιτισμό.

Το μουσικό πρόγραμμα των Αναιρέσεων απλώνεται σε ένα 3ήμερο με 2 ταυτόχρονες σκηνές και μια προσπάθεια να πιάσουν διαφορετικά είδη μουσικής. Το φεστιβάλ ανοίγει τις πόρτες του την Παρασκευή με την καθιερωμένη πλέον HipHop σκηνή σε νέες περιπέτειες. Ο Βέβηλος θα φέρει στην σκηνή των Αναιρέσεων τις ιστορίες των ηρώων του δρόμου, των καταπιεσμένων και της ίδιας «της κοινωνίας που νοσεί», αφού θα έχει προηγηθεί η πρώτη Κυρία του ελληνικού Hip Ηop. Η Sadahzinia συνεχίζει να υπηρετεί πιστά τo ποιοτικό εγχώριο είδος κρατώντας το μικρόφωνο για 30 χρόνια ρυθμικά στη καρδιά της. Ραπάρει και τραγουδά το χτες, το αύριο και το σήμερα με όσους αγαπά και ξεχωρίζει, με όσους αγαπούν και ξεχωρίζουν. Η 0-100 σειρένε, μια ράπερ της νέας γενιάς, που έρχεται να συνομιλήσει με τα άγχη, τους προβληματισμούς μας αλλά και να εγγυηθεί οτι στο τέλος του live θα έχουμε «έγνοια καμία όπως ο Τιμον και Πούμπα».

Στην άλλη σκηνή στο Θέατρο Βράχων, η βραδιά ανοίγει με εκπληκτικούς παραδοσιακούς ήχους ο Γιάννης Χαλκιαδάκης, φέρνοντας ρεθυμνιώτικο αέρα και μουσικές που μας ταξιδεύουν. Στη συνέχεια, η βραδιά θα ντυθεί από φωνητικά τραγούδια, που κουβαλούν αλήθειες, πάθη, αγωνίες, έρωτες, νοσταλγίες ενός ολόκληρου λαού. Για την μέθεξη αυτή υπαίτιοι θα είναι η Ανατολή Μαργιόλα στο τραγούδι, ο Μιχάλης Δήμας και ο Θοδωρής Στούγιος σο τραγούδι και το μπουζούκι, ο Γιώργος Χρονοπουλος στην κιθάρα και ο Άγης Παπαπαναγιώτου στο κόντρα μπάσο, κλείνοντας μια την πρώτη βραδιά κάτω από τους βράχους.

Το Σάββατο, δεύτερη μέρα στο Θέατρο Βράχων, ετοιμαζόμαστε να χορέψουμε με κάθε τόνο και τρόπο. Στο ένα θεατράκι η λαϊκή παράδοση της χώρας και της γειτονιάς μας και από την άλλη σύγχρονοι ηλεκτρονικοί ήχοι συμπληρώνουν ένα εκρηκτικό παζλ. Επιστροφή στην πόλη που χορεύουνε όλοι και οι ΜΙΚRO είναι έτοιμοι να κατακτήσουν τους βράχους στο Βύρωνα. Mε 26 χρόνια συνεχούς παρουσίας, με τις βαλίτσες τους γεμάτες hits και με ένα νέο single οι Μπιτζένης και Λευκαδίτης, με την Chloe Ann (φωνή, synths) και τον Χρήστο Ασλανίδη (drums & pads) στη σύνθεσή τους σκοπεύουν να γεμίσουν ενέργεια το Θέατρο Βράχων σε μια βραδιά γεμάτη σπουδαία ηλεκτρονική pop. «Σε όλα ναι» θα μας πουν οι TURBOFLOW3000 που θα ανοίξουν την ηλεκτρονική σκηνή και με σύγχρονες ρίμες μας παρουσιάζουν την ψυχοσύνθεση κάθε νέου και νέας. O Johnny Caroutsos και η Κλεοπάτρα Φυντανίδου κλείνουν τη βραδιά σε πιο electronic dance και techno ήχους.

Ταυτόχρονα η λαϊκή μουσική έχει την τιμητική της στην άλλη πλευρά του θεάτρου. Αρχικά, σε λαϊκά μονοπάτια μας πάνε ο Δημήτρης Γκουρομίχος, ο Παναγιώτης Λεοντόπουλος και η Ματίνα Χουλιαρά, προθερμαίνοντας μας για την εκρηκτική συνεργασίας της Ρίτας Αντωνοπούλου & των Ρεβάνς. Ενώνουν τις φωνές τους για να παρουσιάσουν μια παράσταση που θα είναι σημείο αναφοράς για το φετινό φεστιβάλ. 5 χρόνια μετά το θάνατο του συνθέτη Θ. Μικρούτσικου, η σκηνή θα γεμίσει με αναφορές στο πολιτικό τραγούδι, που και ο ίδιος υπηρέτησε. Αφιερωμένη, λοιπόν, στις μουσικές που μας συγκινούν, μας εμπνέουν και γίνονται η βάση για τις νέες πολιτικές μουσικές. Έτσι η Ρίτα Αντωνοπούλου & οι Ρεβανς θα μας οδηγήσουν σε μια μουσική βραδιά που αφυπνιζει, ξεσηκώνει, γιατρεύει και εμψυχώνει. Ακολουθεί λαϊκό γλέντι με τον Βαγγέλη Κορακάκη .

Κυριακή κάτω από τους βράχους στη σκηνή θα βρεθούν τα Echo Tides, μια παρέα μουσικών και κυρίως ανθρώπων που, αν και τα χωρίζουν πολλά χιλιόμετρα, δεν νιώθουν μόνα όταν είναι μακριά. Ο Παναγιώτης Πανταζής, γνωστός ως Pan Pan (synthesizers, φωνή), αναλαμβάνει την παραγωγή και τους στίχους, και γράφει τη μουσική μαζί με τον Years Of Youth (μπάσο, synthesizers). Την ομάδα συμπληρώνουν η Καλλιόπη Μητροπούλου (φωνή) και ο Γιώργος Λυγουριώτης (drums). Η synth-pop, dream pop και new wave αισθητική τους έλαμψε στο τελευταίο τους album “Andromeda Fm”. Θα έχει προηγηθεί η Νεφέλη Φασούλη φέρνοντας μια jazz διάθεση στο θέατρο Βράχων. Στην άλλη πλευρά, ο πάντα δικός σας, yours truly, Γέρων Παλούκιος, ο Λάκων, μουσικλής… ή αλλιώς Μήτσος Πουλικάκος με τους «Γεια σου Τάκη» έρχονται να σαλπίσουν την έναρξη του καλοκαιριού αλλά και το φινάλε του Φεστιβάλ Αναιρέσεις 2024 στην Αθήνα. Πιο ταιριαστός τρόπος άλλωστε δε θα υπήρχε! Τη σκηνή πριν θα έχουν ανοίξει οι Bus The Unknown Secretary γνωστοί και ως BUS θα έρθουν να μας δώσουν μια γεύση από το παρελθόν και το μέλλον της μουσική τους .

Το πολιτικό πρόγραμμ του Φεστιβάλ περιλαμβάνει εκδηλώσεις για την πάλη κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το κίνημα της νεολαίας και την αγώνα ενάντια στην παραπληροφόρηση.

Το φεστιβάλ Αναιρέσεις οργανώνεται από τη Νεολαία Κομμουνιστική Απελευθέρωση και το ΝΑΡ για την κομμουνιστική απελευθέρωση, οργανώσεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.